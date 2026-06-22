Är du redo att ta kontroll över din framtid? Säljare i Årjäng
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Årjäng Visa alla säljarjobb i Årjäng
2026-06-22
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Vill du ha ett arbete där din insats gör skillnad, där du utvecklas varje dag och där du själv kan påverka hur långt du vill nå? Då kan Exaltera Marketing vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Årjäng. Här får du möjligheten att arbeta i en energifylld miljö tillsammans med engagerade kollegor samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom försäljning, kommunikation och kundrelationer.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar ute på marknader, festivaler, event och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte.
Genom att skapa förtroende och förstå kundernas behov hjälper du dem att hitta smarta energilösningar och förmånliga elavtal. Rollen passar dig som tycker om sociala möten, gillar att arbeta mot mål och vill utvecklas i en roll med stora möjligheter.
Du utgår från Årjäng och blir en del av ett team som präglas av driv, gemenskap och viljan att ständigt utvecklas.
Därför ska du välja Exaltera Marketing
Garantilön kombinerad med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning från start
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Möjligheter att växa vidare inom företaget
Ett starkt team med positiv företagskultur
Vi uppmärksammar framgång
När du lyckas vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en arbetsmiljö där människor trivs, inspirerar varandra och har roligt på jobbet.
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att träffa nya människor
Är positiv, engagerad och målinriktad
Har lätt för att skapa förtroende
Tar ansvar för ditt arbete och dina resultat
Trivs med både självständigt arbete och samarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är ditt driv, din inställning och viljan att utvecklas.
Bli en del av vårt växande team
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att växa, påverka din inkomst och skapa en framgångsrik karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Årjäng. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: arjang@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
672 31 ÅRJÄNG Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973855