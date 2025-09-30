Är du redo att leda utvecklingen av framtidens molekylärpatologi
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Kemiingenjörsjobb / Växjö Visa alla kemiingenjörsjobb i Växjö
2025-09-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren molekylärbiolog med NGS expertis till Klinisk patologi och cytologi i Region Kronoberg
Klinisk patologi och cytologi i Växjö undersöker vävnads- och cellprover från hela Kronobergs län. Vi har även bårhus- och obduktionsverksamhet. Här arbetar cirka 35 medarbetare - biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, laboratoriebiträden och obduktionstekniker - tillsammans för att ge patienterna bästa möjliga vård.
Just nu bygger vi upp en helt ny avdelning för molekylärpatologi - ett område som kommer att komplettera traditionell histologi och cytologi och ta diagnostiken till nästa nivå.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av att etablera eller utveckla laboratorieverksamhet och som vill vara med och driva uppbyggnaden av en ny molekylärpatologiavdelning från både metod och organisation till team.
I ditt uppdrag ingår att:
Vara en nyckelperson i den fortsatta uppbyggnaden av avdelningen för molekylärpatologi.
Etablera, validera och kvalitetssäkra avancerade molekylärbiologiska metoder för diagnostik (PCR, realtids-PCR, sekvensering, fragmentanalys och NGS).
Aktivt delta i det praktiska laboratoriearbetet, från provhantering till analys.
Vara delaktig i att rekrytera, forma och utveckla teamet för molekylärpatologi.
Ansvara för att bygga upp rutiner, dokumentation och kvalitetsarbete enligt ISO-standard.
Samarbeta nära med avdelningschef, patologer, onkologer och andra specialister för att driva utvecklingen av precisionsmedicin i Region Kronoberg.
Det här är en roll där du både får leda utveckling och teamuppbyggnad och samtidigt vara en aktiv del av den kliniska verksamheten.
Vi erbjuder dig:
En unik möjlighet att vara med och bygga upp både avdelning och team inom molekylärpatologi.
En kombination av utvecklingsansvar och praktiskt arbete.
Ett nära samarbete med avdelningschef och övriga professioner.
Möjlighet till kompetensutveckling inom molekylär diagnostik och precisionsmedicin.
En arbetsplats där kvalitet, utveckling och patientnytta alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och har erfarenhet av att starta upp eller utveckla laboratorieverksamhet.
Du har praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska metoder, gärna inklusive NGS.
Du har arbetat diagnostiskt.
Du har förmåga att kommunicera, interagera samt samarbeta med kollegor.
Du har goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad, initiativtagande och samarbetsinriktad. Du trivs med ansvar, men också med att arbeta nära kollegor i ett tvärprofessionellt team.
ÖVRIGT
För den här tjänsten tillämpar vi löpande rekrytering så vänta inte med att ansöka!
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 647/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Nina Fogde nina.fogde@kronoberg.se 0470-58 97 07 Jobbnummer
9533863