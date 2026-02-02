Är du redo att göra skillnad? Jobba extra som lärarvikarie i Burlöv!
2026-02-02
Är du student eller deltidsarbetande med en passion för barns och ungdomars lärande? Vill du vara med och forma framtiden genom att inspirera och stötta elever i deras utveckling? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Letar du efter ett extrajobb vid sidan av studierna som både är flexibelt och meningsfullt? Som lärarvikarie i Burlövs kommun får du chansen att göra just det. Här blir du en del av en vikariepool där du hoppar in på förskolor, skolor och fritidshem beroende på behov. Det kan handla om att stötta personalen i en barngrupp, hålla i en lektion eller hjälpa till på fritids. Ingen dag är den andra lik, och det är just variationen som gör jobbet både roligt och utvecklande!
Du kommer att möta barn och elever i åldrarna 1-16 år och arbeta tillsammans med engagerade pedagoger och lärare. För dig som student är det här en perfekt möjlighet att bygga erfarenheter som stärker dig i både studier och framtida karriär. Du får träna på ledarskap, kommunikation och samarbete samtidigt som du gör skillnad för barn och unga varje dag.
Tjänsten är en timanställning där man där arbetstiden rä förlagd måndagar - fredagar under terminerna.
DETTA SÖKER VI
Kan arbeta minst två vardagar i veckan.
Studerar minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Trivs med att snabbt anpassa dig till nya miljöer och arbetsuppgifter.
För att passa i rollen som vikarie ska du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med barn och vuxna, du ska ge ett förtroendegivande intryck. Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
För att bli aktuell för tjänsten krävs även ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Låter detta som något för dig? Tveka inte, sök redan idag och bli en del av vårt fantastiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kärleksgatan 6
)
232 34 ARLÖV
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com
9718743