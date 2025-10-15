Är du psykolog och vill vara med och bidra till ett säkrare samhälle? Då är
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka arbetat med att återuppbygga det civila försvaret. Nu är det dags för Stadsledningskontoret att ta nästa steg i detta arbete. Arbetet är mångfacetterat och sker tillsammans med andra myndigheter och organisationer, t.ex. Försvarsmakten. Tillsammans stärker vi totalförsvaret. Ytterst handlar arbetet om att skydda vårt samhälle och vår demokrati. Vikten av detta arbete ska även ses i rådande omvärldsläge och de hot som samhället är utsatt för.
Vi utvecklar vår organisation och har skapat två nya enheter inom avdelningen Säkerhet och beredskap, säkerhetsenheten och beredskapsenheten. Som en del av vårt utvecklingsarbete har vi även skapat en säkerhetsprövningsfunktion på säkerhetsenheten. Nu söker vi ytterligare en samtalsledare till funktionen. Är du en person som vill vara med i detta viktiga arbete med att bygga nytt, skydda samhället och demokratin samtidigt som du är en lagspelare som gillar nya utmaningar? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi söker en erfaren och nytänkande psykolog eller annan typ av människokännare som kan och vill bidra till att stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag inom arbetet med säkerhetsprövningar. Du får möjlighet att bidra till ett starkare samhälle där flera olika organisationer samverkar för att stärka Sveriges totalförsvar. Ditt jobb blir att intervjua och bedöma personer som ska arbeta i säkerhetskänslig verksamhet samt stödja andra funktioner i bedömningar av olika individer. Arbetet är mycket viktigt och grundläggande för att Göteborg som organisation ska kunna ta sitt ansvar inom detta område.
Hos oss får du möjlighet att vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa avdelningens arbetsuppgifter och stötta varandra för att nå bästa möjliga resultat. Avdelningen präglas av ett gott samarbetsklimat och fokus på uppgifterna. Vid behov växlar vi över från strategiskt arbete till operativt arbete i till exempel krisledningsstab. Frågorna finns högt upp på dagordningen inom staden och det rådande omvärldsläget gör det angeläget att snabbt och ändamålsenligt utveckla arbetet. Avdelningen arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer.Kvalifikationer
Som planeringsledare på Stadsledningskontoret erbjuds du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser. Du företräder Göteborgs Stad samt den egna enheten och bidrar till stadsledningskontorets gemensamma leveranser. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmån.
Vi söker en samtalsledare eller psykolog som har lång arbetserfarenhet inom området och stor vana av att genomföra personbedömningar. Exempelvis från att ha arbetat med urvalspsykologi eller från patientbehandling. Bedömningar gällande säkerhetsprövning handlar om att kunna värdera information kopplat till sårbarheter och/eller risker vilket innebär att de vi söker kan även ha annan bakgrund som vi bedömer är lämplig för ändamålet. Det kan till exempel handla om stor vana av att hålla förhör eller andra typer av samtal där det handlar om att nå resultat i olika typer av utredningar eller behandlingar. Här kan det finnas andra typer av utbildningar som vi i kombination med lång erfarenhet bedömer lämpliga för ändamålet. Du behöver ha flera års erfarenhet av att jobba med bedömningar av människor i olika sammanhang.
Dina erfarenheter kan komma från olika delar av samhället och det är meriterande om du arbetat inom någon del av totalförsvaret eller inom säkerhetsbranschen. Det vi vill se att du har utöver utbildning och erfarenhet är ett driv och entusiasm över att få arbeta med dessa frågor och därmed bidra till ett robustare samhälle.
Du har hög förmåga att kommunicera bedömningar till andra och är bra på att beskriva och förklara hur du resonerar till kollegor och/eller beslutsfattare.
Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl internt som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från stabsarbete i någon form. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt.
I rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av olika typer av tester.
Intervjuer sker löpande.
