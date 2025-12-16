Är du psykolog med intresse för psykisk hälsa så har vi tjänsten för dig!
Är du psykolog med intresse för psykisk hälsa så har vi tjänsten för dig!
"Arbetet på psykiatriska kliniken är stimulerande, utvecklande och omväxlande, i teamarbetet så lär och stöttar vi varandra.
" Såhär beskriver en av dina framtida medarbetare hur det är att arbeta på psykiatriska kliniken.
Vi i söker nu en psykolog med stort intresse för psykisk hälsa till psykiatriska öppenvårds-mottagningen i Motala. Vi erbjuder en unik möjlighet att inhämta en bred kompetens i en stimulerande arbetsmiljö. Du möter patienter i olika åldrar och i olika livssituationer. Vi arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i öppenvård- och slutenvård, det vill säga vi följer patienten oavsett var den befinner sig i vårdkedjan. Varje dag är en möjlighet att lära sig något nytt, stöta på nya frågeställningar och utmaningar, att samarbeta, planera och utveckla arbetet nära kollegor och chef. Vi strävar efter att ge alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, känna trygghet och att man räcker till för patienterna. Rätt förutsättningar leder också till att det blir roligare på jobbet och trivseln ökar. Psykiatriska mottagningen är belägen på Lasarettet i Motala.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder dig
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Utbildningsprogram för nyanställda som hålls av olika professioner inom kliniken.
Ett spännande och variationsrikt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
kollegial handledning i psykologgruppen samt extern handledning för stöd och utveckling.
Gemensamt för alla nyanställda är mentor samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Här kan du läsa om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.
Här möter du patienter som insjuknat eller försämrats i sitt psykiska mående. Vi arbetar i multiprofessionella team tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov och tillsammans med patienten planera fortsatt vårdbehov. Det är en integrerad mottagning där vi bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar patienter med behov av specialpsykiatriska insatser. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att familjebemötande och anhörigstöd kan ingå i arbetsuppgifterna. Bredden i arbetet gör att dagarna hos oss är varierande och händelserika.
Som psykolog arbetar du med att bedöma patientens behov utifrån ett psykologiskt perspektiv och se vilka åtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall. I psykologuppgifter ingår psykologiskt utredningsarbete såsom fördjupade bedömningar. Dessutom ingår behandlingsarbete såsom psykoterapi och psykopedagogisk behandling. En stor del av arbetet innebär ett tätt samarbete med andra professioner/aktörer samt anhöriga kring patienten, och som psykolog arbetar du med handledning och konsultation. Bedömningar sker även tillsammans med andra professioner inom teamet.
Om dig
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av psykiatriskt arbete inom vuxen-psykiatri såsom fördjupade bedömningar, psykoterapeutiska behandlingar och komplexa utredningar är meriterande. Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta såväl självständigt som att samverka med olika professioner. Vi förutsätter att du är intresserad av metodutveckling och klinisk tillämpning utifrån aktuell forskning. Du har god vana av att dokumentera i journalsystem Cosmic.
Du beskrivs ofta som en lagspelare med god samarbetsförmåga. Vi vill att du, liksom vi, har ett gott bemötande, positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Du har en kreativ och problemlösande förmåga, är flexibel och tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bör ha ett stort intresse för att samverka med övriga yrkes-kategorier. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och att du vill engagera dig och utveckla ditt arbete.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning, med tillsättning efter överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske onsdag 4 februari på förmiddagen och fredag 6 februari på eftermiddagen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
