Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Är du psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska och vill bli en av oss på BUP Skaraborg?
Välkommen till ett engagerat team vid Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus.
Vi förstärker nu med två sjuksköterskor till vår öppenvårdsmottagning i Skövde som vill vara en del i teamet som jobbar för hela BUP Skaraborg.
Verksamheten
BUP Skaraborg ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för barn och ungdomar tillhörande våra öppenvårdsmottagningar i Mariestad och Skövde samt BUP akutansvar. Vi möter barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer.
Hos oss arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, logopeder, dietist, undersköterskor samt administrativ personal, med fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi har ett öppet klimat, hög kompetens och ett starkt fokus på både patientens och medarbetarens välmående.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Våra sjuksköterskor arbetar bland annat med medicinuppföljning, bedömning, rådgivning, psykoedukation, samverkan och gruppverksamhet. Omfattning av patientkontakt varierar och några av våra sjuksköterskor jobbar främst med rådgivning via telefon och 1177. Det finns möjlighet att utforma våra nya tjänster efter intresse och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom psykiatri eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du tycker om att arbeta med barn och ungdomar och deras vårdnadshavare samt nätverk. Du ska ha god förmåga att organisera och prioritera. Vi vill att du ska tycka om att arbeta i team, men samtidigt vara trygg i att arbeta självständigt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Övrig information
Då arbetet ibland sker utanför mottagningen är B-körkort önskvärt.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Anställningsintervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
