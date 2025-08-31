Är du proffs på tätskikt och vill ta ansvar ?
Vi är ett mindre företag med sex anställda som arbetar med totalentreprenader i kommersiella projekt, mestadels med fokus på plåt och tätskiktsarbeten men även konstruktion, smide m.m.
Nu söker vi en självgående tätskiktsmontör för omgående tillsvidareanställningPubliceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Svetsning av bitumen och systemuppbyggnader på hög nivå
Utföra och säkerställa kvalitet på tätskiktsarbeten med rätt verktyg och stöd
Meriterande om du kan driva projekt självständigt - både arbetsledning och eget utförandeKvalifikationer
Följa och respektera arbetsmiljökrav
Proffessionalitet
Erfarenhet av att svetsa bitumenprodukter
Förmåga att ta ansvar för kvalitet och leverans
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning och projektstyrning
Intresse av att kombinera praktiskt arbete med ledningsansvar
B-körtkort
Flerspråkig
Teknisk kapacitet
Engagemang i branschens utveckling
Erfarenhet av att ha lärling
Arbetsmiljö och villkor
Vi har alltid tillgång till hjälpmedel och assistans så begränsad fysik (rygg, knäproblem) är nödvändigtvis inget hinder för tjänsten
Vi erbjuder
Tjänstebil och flexibilitet
Spännande och annorlunda projekt med höga kvalitetskrav
En tjänst där din lön baseras på din individuella prestation och förmåga. Hos oss belönas resultat och engagemang väl. Du har goda möjligheter att själv påverka din inkomst
Arbete på varierade platser i Stockholm län
Kontor, verkstad och lager i Spånga
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling av en egen avdelning
Frihet att planera och genomföra projektOm företaget
Lidingö Plåtslageri & Entreprenad AB kombinerar hantverksskicklighet med ansvarstagande och flexibilitet. Vi fokuserar på kommersiella projekt och levererar alltid kvalitet enligt förväntan. Plåtslageri och tätskikt är en stor del av våran verksamhet men vi utför även större konstruktionsarbeten, smidesarbeten med egen personal och partners.
Vi har kollektivavtal med Plåt & Ventföretagen och involverar oss gärna i utvecklingsfrågor för branschen
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Välkommen att ringa oss angående tjänsten vardagar 17.00 - 19.00
E-post: info@lidingoplatslageri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Plåtslageri & Entreprenad AB
(org.nr 556437-6050)
Fagerstagatan 9 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Kontakt
Vd
Jesper Sundin jesper@lidingoplatslageri.se 0708-751482 Jobbnummer
9483992