Är du proffs på att löda kretskort? Se hit!

Vår kund Saab i Järfälla söker nu fler kretskortsmontörer till skiftarbete! Dina arbetsuppgifter kommer handla om att manuellt montera elektriska komponenter och viss mekanik för mängdproduktion och prototyper. I framtagningen av prototyperna, mot provisoriska underlag, ingår det att bistå med utveckling och produktionsteknik. Dessa tillverkningsunderlag är du med och framtar.
I arbetet med kretskort och kretskortsenheter är du med och reparerar, modifierar, avsyna, kontrollera och löder. Genomgående i arbetet är vikten av att skriva iakttagelserapporter samt arbeta aktivt med effektiviseringar och förbättringar.
Vem är du?
Det är nödvändigt att du har en förståelse av vikten att hålla god ordning då vi arbetar efter 5S. Det innebär att du som person är strukturerad, förvaltande och har en förmåga att hålla dig till rutiner och processer samt att arbeta tvärfunktionellt med problemlösning. I arbetet är det även viktigt att vara operativ och drivande samt ha en bra samarbetsförmåga och arbeta relationsbyggande. För rollen krävs även att du är flexibel, stresstålig, lugn och stabil samt kan arbeta kreativt.
Kunskaper:
• 3-årigt gymnasium inom relevant utbildning för tjänsten.
• Komponent- och produktkännedom.
• Nödvändiga certifikat för mjuklödning och reparation.
• Montering/Avsyning enligt IPC-standard.
• Kunskaper i IFS, Office-paketet, ritnings-och schemaläsning, form- och lägestoleranser.
• För befattningen krävs relevant förmåga att läsa, skriva och tala engelska och svenska.
Tidigare erfarenheter:
• Erfarenhet av prototyp och serieframtagning av avancerade elektronikkonstruktioner med höga kvalitetskrav.
• Monteringsteknik.
• Form och lägestoleranser.
• Grundläggande kunskaper i Word, Excel och teamcenter (MBD).
• Ritning och schemaläsning.
Om verksamheten
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 18 000 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
