Är du praktiskt lagd och vill ha ett jobb med goda framtidsutsikter?
JobYard Sverige AB / Slaktarjobb / Stockholm Visa alla slaktarjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobYard Sverige AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Som slaktare eller styckare arbetar du i ett hantverksyrke med moderna metoder och höga kvalitetskrav.
Arbetet är praktiskt, fysiskt och utförs ofta i team med tydliga rutiner för hygien, säkerhet och hantering.
Slaktare
Avblodning, flåning och urtagning av djur
Hantering av verktyg och maskiner enligt hygienregler
Bedömning av djurkroppar och köttkvalitet
Styckare
Stycka köttdetaljer utifrån specifikation
Förpackning för försäljning eller distribution
Klassificering av kött och hantering av olika köttslag
Du kan även arbeta inom charkproduktion eller i butiksmiljö efter vidare kompetensutveckling.
Så går det till - utbildning med anställning i sikte
Du börjar med att gå en praktisk yrkesutbildning i form av en rekryteringsutbildning i samarbete med företag i branschen. Det innebär:
Du utbildas till slaktare eller styckare
Stora delar av utbildningen sker på plats hos en arbetsgivare
Du introduceras direkt i arbetsmiljön och lär dig av erfarna kollegor
Efter genomförd utbildning finns möjlighet till anställning hos företaget
Utbildningen påbörjas när ett företag har anställningsbehov - därför är det viktigt att du visar intresse i god tid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och har god fysik
Vill lära dig ett efterfrågat yrke
Är noggrann, arbetsam och samarbetsvillig
Har viljan att utvecklas i en bransch med goda framtidsutsikter
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav - utbildningen är till för att du ska lära dig yrket från grunden.
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.Publiceringsdatum2025-08-28Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande. När vi har en plats tillgänglig kontaktar vi dig för intervju och eventuell antagning.
Skicka in din ansökan redan idag för att visa intresse!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JobYard Sverige AB
(org.nr 559359-8468) Jobbnummer
9480772