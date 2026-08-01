Är du praktisk, gillar trädgård och hemfix flexibelt deltidsjobb
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2026-08-01
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Är du praktisk, gillar trädgård och hemfix – och vill ha ett flexibelt deltidsjobb med bra betalt? Då kan det här vara något för dig.
Vi på Direktfix söker nu fler engagerade teamledare – gärna pensionärer eller personer som vill arbeta deltid – till vår växande verksamhet inom trädgårds- och hemfix.
Om rollen
Som teamledare har du en nyckelroll i vårt arbetssätt. Du arbetar tillsammans med en av våra "fixare" ute hos kund och ansvarar för att arbetet flyter på smidigt, håller hög kvalitet och att både kund och kollega känner sig trygga. Du måste ha körkort, helst tillgång till egen bil, och vi betalar milersättning.
Vad gör vi?
Vi hjälper villaägare i Stockholmsområdet med praktiska uppdrag som till exempel:
• Klippa häckar
• Rensa och gräva rabatter
• Laga och olja altaner
• Måla och tapetsera
Vår idé – och varför din roll är viktig
Hos oss arbetar många personer som står långt från arbetsmarknaden – bland annat ukrainska flyktingar. Vi kallar dem fixare.
De är skickliga, motiverade och arbetsvilliga, men saknar ofta språket, nätverk och erfarenhet av svensk arbetskultur. Här kommer du in.
Som teamledare jobbar ni tillsammans som ett team och dessutom skapar du;
• Trygghet och struktur i arbetet
• Vägleder fixaren i mötet med kunden
• Säkerställer att jobbet utförs professionellt
Du blir helt enkelt länken som får allt att fungera.
Därför är Direktfix unikt
Hos oss blir alla vinnare:
• Kunden får ett väl utfört jobb med Nöjd Kund Garanti (vi har 4,4 i betyg hos Reco)
• Lokala idrottsföreningar får intäkter till sina ungdomssatsningar
• Fixarna får en väg in i arbetslivet
• Samhället stärks genom integration
Vi erbjuder
• Flexibla arbetstider
• Deltidsarbete
• Bra ersättning
• Ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad
Låter det intressant?
Läs mer och ansök här:https://work.direktfix.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: kontakt@direktfix.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DirektArbete AB
(org.nr 559047-8656), http://work.direktfix.se
Prästgårdsgatan 22 (visa karta
)
172 32 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbybergkontoret Kontakt
Anders Grennestam anders@direktfix.se 0763370700 Jobbnummer
10017781