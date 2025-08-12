Är du personlig assistent? Gillar hundar och vill jobba vaken natt?
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2025-08-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är samarbetsvillig, lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du har holistiskt tänkande, kan ta egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kvinnliga kund i 55-årsåldern bosatt i Uddevalla
vår kund söker i första hand efter kvinnliga assistenter i "sina bästa år"
har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
har utbildning/erfarenhet av diabetes
gillar hundar och inte är allergisk mot pälsdjur
bil och körkort för att ta sig till arbetsplatsen, körkort för manuell växel för att kunna köra kundens bil
Det är även meriterande om du:
har längre erfarenhet av liknande arbete
har god fysik och kan genomföra förflyttningar
delar kundens intressen av utflykter och djur, framförallt hundar
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar". Tjänsterna innebär arbete under dagtid, kvällstid eller nattetid.
2 tjänster på ca 80 % Dubbel assistans aktiv tid dygnet runt. Schemat är under uppbyggnad och kan ändras, just nu söker vi dig som vill jobba vaken natt, arbetspassen kommer troligen ligga mellan kl. 20:00-08:00 (vaken natt) Rullande schema, och varannan helg. Ex vecka 1. måndag, tisdag, fredag, lördag, söndag. // V2 onsdag och torsdag.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
1 oktober. Bredvidgång/introduktion från 1september. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Annika Kroon, annika.kroon@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Annika Kroon annika.kroon@humana.se Jobbnummer
9454426