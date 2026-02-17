Är du pensionär och vill jobba extra som fastighetsskötare?
Om tjänsten
Vi söker nu en driftig fastighetsskötare för anställning vid behov för konsultuppdrag hos en av våra kunder i Mjölby kommun. Uppdraget passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra när behov uppstår - kanske är du pensionär och vill fortsätta vara aktiv och arbeta några dagar i veckan?
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som uppskattar praktiskt arbete, frihet under ansvar och att få bidra med din erfarenhet.
Vad innebär rollen
Du kommer att arbeta med varierande praktiska arbetsuppgifter såsom grönyteskötsel, snöskottning, enklare fastighetsunderhåll och reparationer. Exempel på arbetsuppgifter:
• Snöskottning och halkbekämpning runtom fastigheter
• Gräsklippning och enklare utemiljöskötsel
• Enklare underhåll och reparationer i fastighetenKvalifikationer
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel, underhåll och praktiskt arbete
• Är händig, lösningsorienterad och självgående
• Är pålitlig och serviceinriktad
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. pension, studier, deltidsjobb eller eget företag)
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du är flexibel och har en sysselsättning som går att kombinera med ett extrajobb. För dig som är pensionär kan detta vara ett utmärkt sätt att hålla dig aktiv, bidra med din kompetens och samtidigt få extra inkomst.
Anställningen
Arbetstider: dagtid, förlagt mellan måndag-fredag då verksamheten har sina ordinarie arbetstider. Arbetet sker vid behov och tiderna kan variera.
Start: Omgående enligt överenskommelse.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare under hela året. Ersättning
