Är du pensionär eller vill jobba 1-3 dagar i veckan hos trevlig kund
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-01-13
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du pensionär eller vill jobba 1-2 dagar i veckan hos trevlig kund med hund.
Tiden kan variera men oftast vardagar 8-13
Du får gärna ha erfarenhet av omvårdnad och har ett fint och glatt bemötande Du behöver vara initiativrik, flexibel och lyhörd som person.
Arbetsuppgifterna är det som bla. ingår i ett hem, matlagning, städning och också personlig hygien m.m.
Krav är att du har körkort Du bör ej vara pälsallergiker, då de finns hund.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. Vi ser helst kvinnliga sökande med några år på nacken.
Eftersom du som personal fungerar som kundens förlängda arm även vid kommunikationen är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
