Är du operationssjuksköterska och önskar arbeta dagtid?
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-07-29
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Anestesikliniken Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-07-29Om företaget
Anestesikliniken bedriver verksamhet på både Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK). Katrineholm den vackra lagom stora staden med en härlig känsla av både stad och landsbygd. Kullbergska sjukhuset ligger i centrala Katrineholm.
Operationsavdelningen innefattas av tre enheter, operation, sterilcentral och uppvakningsavdelning, där rotation mellan enheter förekommer. På vår operationsavdelning genomförs planerade operationer på dagtid inom ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, tand- och ögonkirurgi. Stort fokus läggs på effektiva och kvalitativa patientflöden med patienten i centrum. Det mindre sjukhuset ger en stark känsla av gemenskap där personer med olika kompetenser arbetar tillsammans i en öppen dialog.
Trivs du att arbeta dagtid, måndag-torsdag och varannan fredag i ett omväxlande tempo med omväxlande arbetsinnehåll? Drivs du dessutom av att kunna fokusera och arbeta kvalitativt? Då kanske denna tjänst kan bli din!Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du självständigt i en omväxlande och stimulerande miljö med nära kontakt med kollegor. Vi arbetar i team och tillsammans strävar vi efter att ständigt utveckla, förnya och förbättra vårt arbetssätt.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som operationssjuksköterska.
Som person är du ödmjuk, initiativrik och självständig, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Vidare har du ett positivt förhållningsätt, du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter men även för helheten. Du trivs med en nära patientkontakt och har ett gott kvalitetstänk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett positivt förhållningssätt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning dagtid 100% med ledighet varannan fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Lena Nilsson, 0150-561 76, 072-143 34 15.
Biträdande Enhetschef Karin Enterlid, 0150-564 98.
Fackliga företrädare VF Ulrika Bladh, 0150-561 75.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på operation Kullbergska sjukhuset!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-23
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10015488