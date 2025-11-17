Är du omtänksam och engagerad? Sök som undersköterska/vårdbiträde till oss!
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-11-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Gotland
, Nynäshamn
, Nyköping
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu en undersköterska eller vårdbiträde till Attendo Hemse.
Hemse äldreboende ligger centralt i Hemse på södra Gotland och erbjuder en trygg, hemtrevlig miljö med 40 lägenheter i markplan. Här finns gemensamma matsalar, sociala ytor och en fin trädgård, nära vårdcentral och service. Omsorgen präglas av omtanke, engagemang och kompetens.
Om rollen
Som undersköterska eller vårdbiträde hos oss skapar du trygghet och trivsel för våra äldre. Du ger god vård och omsorg, bidrar till en positiv atmosfär vid måltider och ordnar aktiviteter som förgyller vardagen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du brinner för att ge god service och skapa fina relationer. Du är självständig, ödmjuk och ansvarsfull, med engagemang för äldreomsorg och individens behov. Hos oss blir du en del av ett team som gör det lilla extra - därför värdesätter vi samarbetsförmåga, pedagogiskt förhållningssätt och en positiv stämning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Undersköterskeutbildning
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder utbildning, kollektivavtal, friskvård och förmåner via vår portal AttendoPlus.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-12-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska eller Vårdbiträde
Anställningsform: tillsvidare med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: 75-80%
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Ina Pettersson, Gruppchef, ina.pettersson@attendo.se
Sandra Hederstedt, Verksamhetschef, sandra.hederstedt@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Sandra Hederstedt sandra.hederstedt@attendo.se Jobbnummer
9609128