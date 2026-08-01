Är du ögonläkare och söker flexibilitet som hyrläkare?
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2026-08-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt.
Vi på Dignus Medical har ett nära samarbete med ögonkliniker över hela landet och erbjuder spännande uppdrag för dig som vill arbeta som hyrläkare inom oftalmologi.
Genom våra grundliga processer och tydliga kommunikationer med både läkare och kliniker skapar vi de bästa förutsättningarna för långsiktiga och givande samarbeten.
Uppdrag
Som hyrläkare hos oss får du tillgång till ett brett spektrum av uppdrag inom alla oftalmologiska inriktningar. Oavsett om du föredrar att arbeta inom mottagningsverksamhet eller med operationer, har vi uppdrag som kan anpassas efter dina behov och önskemål. Våra uppdrag finns på både kortare och längre sikt, vilket gör det enkelt för dig att välja det som passar bäst för din livssituation.Vi förstår att många läkare har fullt upp med sina heltidsjobb och privatliv. Därför erbjuder vi flexibla lösningar som gör det möjligt för dig att arbeta som hyrläkare på dina villkor – vare sig du vill frilansa helt eller ta på dig extrauppdrag vid sidan av ditt fasta arbete.
Vad vi erbjuder
Uppdrag inom alla oftalmologiska inriktningar, både mottagningsverksamhet och operationer.
Flexibilitet med uppdrag anpassade efter din tid och tillgänglighet, oavsett om du söker kortare eller längre uppdrag.
Kontinuerligt samarbete där många av våra specialister arbetar med oss regelbundet och uppskattar våra skräddarsydda lösningar.
Valmöjligheter där du själv kan välja om du vill arbeta som 100% frilansare eller ta uppdrag vid sidan av din fasta tjänst.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist inom oftalmologi och vill arbeta som hyrläkare. Du värdesätter en strukturerad och professionell arbetsmiljö och är intresserad av att bidra med din expertis till ögonkliniker runtom i Sverige. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsplatser och uppdrag, samtidigt som du behåller ditt patientfokus.
Varför välja Dignus Medical?
Hos oss får du en trygg och professionell partner som ser till att matcha dig med rätt klinik och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna att varje arbetad timme är värd det, oavsett uppdragets längd eller omfattning. Genom hela processen är vi tillgängliga för att stödja dig och se till att du känner dig uppskattad i din roll. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet.Publiceringsdatum2026-08-01Kontaktuppgifter för detta jobb
Tveka inte att ta direktkontakt med mig för att höra mer om våra aktuella uppdrag. Jag ser fram emot att lära känna dig och stödja dig i din karriär som ögonläkare.
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.se/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Sverige Kontakt
Bemanningskonsult
Filip Sievert filip@dignusmedical.se +46732034787 Jobbnummer
10017897