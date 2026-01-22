Är du också nyfiken på att arbeta som sjuksköterska på akuten?
Region Kronoberg / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-01-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Akutmottagningen är händelsernas centrum! Här jobbar sjuksköterskor i team tillsammans med undersköterskor, för att ge den bästa vården till akut sjuka och skadade patienter. Som stöd finns alltid en ledningsansvarig sjuksköterska och ett nära samarbete med läkare. Här är varje teammedlem viktig för patientsäker vård i livsavgörande ögonblick! Vi utför en mängd olika insatser för våra patienter, vilket gör att du som medarbetare lär dig nytt - varje dag. Ibland kan det vara mycket att göra men gillar du att jobba hårt och vill vara där för någon när det bäst behövs då är det här ett jobb för dig!
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Här är några av de förmånerna vi har att erbjuda:
• Förhöjd OB -ersättning: Du som jobbar obekväma arbetstider får förhöjd OB- ersättning. Ob-ersättningen multipliceras med 1,5.
• Höjt nattindex: Höjt nattindex är en arbetstidsförkortning för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete. En timmes nattarbete räknas som 1,4 arbetade timmar, vilket innebär att ett vanligt nattpass ger cirka 14 timmar. Detta ger luft i ditt schema och mer tid för återhämtning.
• Växla in semesterdagar: Om du är över 40 år tilldelas du 31 semesterdagar. Du har möjlighet att växla in de semesterdagar som överstiger 25 till ekonomisk ersättning.
• Föräldrapenningtillägg: Vi värdesätter din tid med familjen och erbjuder föräldrapenningtillägg under din föräldraledighet
• Utvecklingsmöjligheter: Vi erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare. Vi ger bland annat möjlighet till betald vidareutbildning för dig som vill bli specialistsjuksköterska.
Om du vill läsa mer om våra förmåner kan du besöka länkenhttps://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/sjukskoterska/Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Patienter som kommer till akuten är vuxna i alla åldrar, med olika bakgrund och sjukdomstillstånd. Inom kirurgi och ortopedi tar vi även emot barn, vilket bidrar ytterligare till variationen i arbetet. På akuten blir din roll central i mötet med patienterna. Här kan prioriteringar behöva göras omedelbart och vi gör, på riktigt, skillnad för människor när varje sekund räknas. Variationen av patienter och tempo gör att vi ofta behöver prioritera och ställa om till nya förutsättningar.
Här utförs kontroller, bedömningar och åtgärder som behövs under patientens vårdtid. Vi samarbetar även med sjukhusvårdens övriga mottagningar och vårdavdelningar.
Vi är stolta över våra medarbetare och strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling. Hos oss kan du bland annat få:
• AMLS, Advanced Medical Life Support, för att identifiera, åtgärda och handlägga akut sjuka patienter.
• ATSS, Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor med fokus på omhändertagandet under den första timmen efter trauma.
• A-HLR, påbyggnadsutbildning till S-HLR.
• Röntgenutbildning som omfattar utökad kunskap gällande undersökning av extremiteter för att självständigt skriva röntgenremiss vid misstanke om fraktur.
Som nyanställd hos oss på akutmottagningen får du en gedigen individanpassad introduktion och en mentor. Blir du nyanställd i Region Kronoberg får du också en regionövergripande introduktion. För ytterligare variation och kompetensutveckling finns möjlighet till samtjänstgöring på akutvårdsavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du redan erfarenhet från akut- och/eller sjukhusvård är det meriterande.
För att lyckas och trivas hos oss på akuten tror vi att du:
• Är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer.
• Arbetar för och värdesätter goda relationer och samarbeten.
• Drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.
• Ser nya arbetssätt som en möjlighet och vill bidra till att utveckla verksamheten.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 23/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
Avdelningschef
Magnus Ekstedt 0470-542830 Jobbnummer
9697941