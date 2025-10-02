Är du nyutexaminerad sjuksköterska? Välkommen till oss!
Vi i Region Blekinge välkomnar dig som under första halvåret 2026 blir legitimerad sjuksköterska till våra sjukhus i Karlshamn och Karlskrona.
Är du nyfiken på att lära nytt och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll? Då kommer du att trivas hos oss och du är varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om jobbet
Som sjuksköterska hos Region Blekinge har du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll då vi kan erbjuda många olika inriktningar. Du kommer antingen att jobba inom Blekingesjukhusets somatiska vårdavdelningar eller psykiatrin. Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser samt kompetens som inte ryms inom primärvården. Psykiatrin är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling.
Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Arbetet som sjuksköterska innebär rotationstjänstgöring i en dygnet runt verksamhet. Vår verksamhet bedrivs både i Karlshamn och i Karlskrona. I din ansökan har du möjlighet att ange upp till tre kliniker/avdelningar där du önskar att arbeta. Du anger dem i prioriteringsordning så försöker vi tillgodose dina önskemål i den mån vi kan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller tar din examen under första halvåret 2026. Om du tar din examen under första halvåret 2026 så visstidsanställs du som omvårdnadsassistent/skötare tom 31 augusti 2026. När du inkommit med en giltig svensk legitimation omregleras anställningen till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Gillar du att samarbeta, känner engagemang och är flexibel? Trivs du med att jobba självständigt men vill samtidigt vara en del av laget? Då kommer du att passa in hos oss! Som ny sjuksköterska vill vi att du är trygg nog att fråga så att vi kan stötta och se dig utvecklas i din roll. Du bemöter patienter, såväl som kollegor med ödmjukhet och respekt. Det är viktigt att du ser dig själv och din arbetsinsats som en del i vårdkedjan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du kommer att göra skillnad - varje dag!
Vi erbjuder dig
När du kommer som ny sjuksköterska till oss erbjuder vi dig att delta i vårt introduktions- och utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor för att du skall känna dig trygg i ditt arbete. Du tar självklart del av de förmåner som alla anställda i Region Blekinge har men som sjuksköterska har du också följande förmåner:
- Utbildningsanställning: Vi erbjuder dig möjlighet till en specialistutbildning
- Kompetensutveckling: Vi erbjuder kompetensutveckling både via interna och externa utbildningar utifrån verksamhetens behov
- Förmånligt avtal om nattkvot
Övrig information
Löpande urval och intervjuer kommer att tillämpas. Vänligen bifoga referenser och relevanta arbetsgivarintyg.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
