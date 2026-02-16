Är du nyfiken på arbete inom domstol? Vi söker sommarvikarier till vårt mål
Förvaltningsrätten i Stockholm är en modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning, som i huvudsak sker digitalt. Förvaltningsrätten i Stockholm är en av landets största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Vi är cirka 470 medarbetare och våra största måltyper är migrationsmål, biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och mål om offentlig upphandling. Här kan du, tillsammans med kollegor med många kompetenser och bakgrunder, utvecklas och utmanas i ditt arbete.
Här gör du skillnad varje dag!
Arbetsbeskrivning
På förvaltningsrätten har vi ett samlat målkansli där registratur, avdelningskanslier, arkiv och telefonväxel ingår. På målkansliet arbetar domstolshandläggare, arkivarier, arkivassistenter, växelhandläggare, handläggarchefer, biträdande målkanslichefer och målkanslichefen som har det övergripande ansvaret.
Vi söker nu vikarierande domstolshandläggare till våra avdelningskanslier och vår registratur i sommar.
I dina arbetsuppgifter som sommarvikarie kan det ingå att ta emot och registrera nya mål och handlingar, skicka handlingar till parter, expediera domar, bemanna domstolens nämndemannastöd, och att utföra enklare arkivuppgifter. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
För att bli aktuell för den här tjänsten krävs det att du har gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete på domstol.
För att prestera väl som sommarvikarie behöver du vara resultatorienterad och sätta högsta prioritet på att utföra arbetet på ett strukturerat och noggrant sätt.
Du behöver vara ansvarstagande och professionell även under press. Du kan förändra ditt beteende och anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Det är viktigt att du trivs med att samarbeta samt att du förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och kommer därför att ha testning som en del i rekryteringsprocessen. Även arbetsprov kan komma att förekomma som en del i rekryteringsprocessen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad mellan den 8 juni och 7 augusti 2026.
Det kan eventuellt bli aktuellt med ytterligare tjänster.
Anställningsform: Sommarjobb/Säsongsanställning
Antal tjänster: 9Övrig information
I samband med att ansökan skickas in så bjuds du in till att genomföra tester. För att vara aktuell i denna rekryteringsprocess ska du genomföra testerna senast den 10 mars 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FST 2026/253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Stockholm Kontakt
Biträdande målkanslichef
Åsa Steiner 08-56168335 Jobbnummer
9744670