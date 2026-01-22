Är du nyexaminerad ekonom och vill jobba på storbank? Se hit!
2026-01-22
Har du kanske nyligen tagit examen och vill få in en fot på en storbank? Gillar du att arbeta analytiskt, med data och tydliga processer? Då kan denna roll vara ett perfekt första steg in i KYC/AML-världen. Skicka in din ansökan omgående då vi arbetar med löpande urval och efterfrågan på tjänsten är stor! Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i team, med fokus på att säkerställa att beslut är väl underbyggda och följer lagkrav, villkor och interna riktlinjer. Du kommer att arbeta i olika ärendehanteringssystem där du exporterar och importerar data, gör analyser och följer upp beslut och deadlines. Du kommer att sitta i Swedbanks lokaler i Stockholm och arbeta i en strukturerad miljö med hög professionalitet och samarbetsfokus.
Du kommer bland annat att:
Hantera administration kopplat till avslut av kundrelationer
Exportera/importera data mellan olika system och skapa rapporter/statistik
Arbeta med dataanalys och kvalitetssäkring för att säkerställa att besluten är korrekta och konsekventa
Hantera myndighetsförfrågningar och följa upp förfallodatum
Tolka beslutsunderlag och säkerställa att alla steg i processen följer regelverk och bankens riktlinjer
Vi söker dig som:
Är i början av din bank- och finanskarriär och vill få en fot in på Swedbank.
Nyligen tagit kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller liknande relevant område.
Erfarenhet av arbete med data och administration.
Mycket goda kunskaper i Excel.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av KYC/AML eller liknande compliance-område. Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem och datahantering i större organisationer ser vi positivt på!
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Swedbank. Du är strukturerad och noggrann, eftersom varje detalj kan påverka hela processen. Du har ett logiskt och analytiskt sätt att tänka och trivs med att arbeta med data och system där du kan se samband och förbättringspotential. Du är också flexibel och ansvarstagande, med förmåga att prioritera rätt i en roll där leveranskrav och deadlines är viktiga.
Information om företaget
Swedbank är en av Nordens ledande banker med ett tydligt samhällsuppdrag och höga krav på regelefterlevnad. Inom Economic Crime Prevention (ECP) arbetar man aktivt för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kommer tillhöra KYC (Know Your Customer) och bidra till att säkerställa att bankens kundrelationer följer både lagar och interna riktlinjer. Du blir en del av en enhet som värdesätter samarbete, kvalitet och tydliga processer, samtidigt som man arbetar i ett dynamiskt och utvecklande klimat. Här får du möjlighet att bidra i en viktig funktion med hög påverkan och tydlig mening i vardagen.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Swedbank en KYC Specialist. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank fram till årsskiftet med god möjligheter till förlängning eller överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
START: Februari, omgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: StockholmURVAL: Sker löpandeKONTAKT: linnea.grass@pn.se
#Swedbank #bank #finans #ekonomi #KYC #AML #Compliance #Dataanalys #Excel
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.swedbank.se/ Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9699937