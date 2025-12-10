Är du Norrbottens bästa säljare? Då ska du jobba hos oss.
2025-12-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Inledning
Har du dokumenterat starka säljerfarenheter, älskar jakten på affären och trivs bäst när du jobbar mot höga mål? Är du en person som går på avslut, bygger relationer snabbt och har uthålligheten som krävs för att vinna affärer över tid? Då ska du läsa vidare.
Professionals Nord hjälper företag i Norrbotten att bemanna och rekrytera rätt kompetens genom smarta och strategiska lösningar. Nu söker vi en erfaren kundansvarig som vill arbeta med kvalificerad B2B-försäljning, större affärer och relationer på ledningsnivå - affärer som verkligen påverkar företagens utveckling. Vi letar efter någon som är van att ta egna initiativ, planera sina dagar och driva hela säljprocessen från första samtal till signerat avtal. Hos oss får du en vardag med tempo, ansvar och stora möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling.
Information om tjänsten
Professionals Nord arbetar med att bemanna och rekrytera rätt kompetens till företag i hela Norrbotten. Vi växer snabbt och söker nu en kundansvarig med stark säljerfarenhet som trivs i en roll där aktivitet, affärsmannaskap och relationer står i centrum. Detta är jobbet för dig som älskar försäljning och vill arbeta med större affärer, viktigare relationer och mer komplexa avslut. Hos oss driver du affärer från första samtal till signerat avtal. Du arbetar nära våra konsultchefer som tar över rekryteringsprocessen när avtalet är signerat - vilket gör att du kan lägga fullt fokus på kundrelationer, försäljning och affärsutveckling. Du får mycket frihet, höga mål och en provisionsmodell som verkligen belönar prestation.
Som kundansvarig sitter du på vårt moderna kontor och har möjlighet att arbeta hemifrån vid behov. Hos oss hittar du ett team som gillar hundar, att överträffa förväntningar, spontana upptåg och att bygga framgångsrika affärer. Kort sagt: vi har roligt - men vi är också extremt dedikerade till att leverera på hög nivå.
Du erbjuds
Som erfaren säljare vet du vad som krävs - aktivitet, driv, struktur och ett skarpt affärssinne. Hos oss får du en roll där du verkligen kan påverka din egen framgång.
Du får:
Stabil grundlön + kraftfull provisionsmodell utan lönetak
Möjlighet att tjäna riktigt bra baserat på din egen prestation
Mycket frihet i hur du bygger dina dagar och prioriterar din pipeline
En arbetsplats med högt tempo, stark laganda och korta beslutsvägar
Förmåner som: kortare arbetsdagar under sommaren, sex veckors semester, friskvård på arbetstid, kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Ett team som firar framgångar, utmanar varandra och ser sälj som ett hantverk
Här får du en roll där ditt driv, ditt avslut och din förmåga att bygga relationer avgör hur långt du når - och där du har stöd av ett kunnigt team som hjälper dig lyckas.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig driver du hela säljprocessen från start till mål. Du kommer att:
Prospektera och bearbeta nya kunder
Ringa upp företag och boka kvalificerade möten
Genomföra professionella kundmöten
Identifiera behov och ta fram kundanpassade lösningar
Driva affärer framåt och gå på avslut
Bygga långsiktiga relationer och samarbeten
Projektleda större utbildningssatsningar
I rollen driver du affärer som kräver högt affärsmannaskap, strategiskt tänk och ett tryggt avslut. Du fokuserar helt på relationer och försäljning, medan våra konsultchefer tar hand om rekryteringsprocessen när avtalet är på plats.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som behärskar hela säljprocessen och har bevisad erfarenhet av att skapa resultat i en prestationsdriven miljö. Du behöver inte ha arbetat i vår bransch tidigare, men du måste ha erfarenhet av att nå uppsatta mål och kunna visa på resultat.
Du:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning med goda resultat
Är orädd inför kalla samtal, avslut och uppföljning
Trivs i ett högt tempo och är van vid att jobba mot tydliga mål
Är relationsskapande, affärsmässig och duktig på att lyssna
Är självgående, uthållig och motiverad av att påverka din egen lön
Har förmågan att paketera och presentera lösningar professionellt
Vill jobba med större, mer kvalificerade affärer
Körkort och flytande svenska är krav.
Självklart känner du igen dig i våra värdeord: FRAMGÅNG, SNÄLL, LYCKA.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Norrbotten
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: VD Elin Rubin
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
