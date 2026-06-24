Är du noggrann, praktisk och gillar att skapa saker med händerna?
Processbemanning Svenska AB / Montörsjobb / Lund Visa alla montörsjobb i Lund
2026-06-24
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Vi söker montörer till en högteknologisk produktionsmiljö i Malmö.
Kanske arbetar du redan inom produktion eller montering. Eller så har du utvecklat din känsla för precision genom dina fritidsintressen – du kanske bygger datorer, arbetar med elektronik, 3D-printar egna projekt, renoverar hemma eller ägnar dig åt hantverk som kräver tålamod och noggrannhet.
Det viktigaste för oss är att du har ett öga för detaljer och trivs med arbete där kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta med montering av tekniskt avancerade produkter där precision och kvalitet är avgörande. Arbetet sker i en modern produktionsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Tjänsten är förlagd på 2-skift och vi söker dig som är intresserad av en långsiktig möjlighet hos ett välrenommerat företag i Malmö.
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god finmotorik och känsla för detaljer
Trivs med praktiskt arbete
Är ansvarstagande och strukturerad
Har lätt för att följa instruktioner och rutiner
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av montering, produktion eller annat precisionsarbete är meriterande men inget krav.
Har du ett intresse för...
Elektronik eller teknik
Att bygga datorer
3D-printing
Renovering eller snickeri
Virkning, sömnad eller annat detaljorienterat hantverk
Modellbyggen eller andra hobbyer som kräver precision
• då kan du ha egenskaper som passar mycket bra för rollen.
Om anställningen
Du blir initialt anställd av Processbemanning och arbetar som konsult ute hos vår kund. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns mycket goda möjligheter att på sikt erbjudas anställning direkt hos kunden.
Övrig information
Placering: Malmö
Arbetstid: 2-skift
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965443-2068993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9977337