Är du noggrann och bilintresserad? Bli biltestare hos oss

Aura Personal AB / Logistikjobb / Strängnäs
2026-06-24


Visa alla logistikjobb i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige

Biltestare till växande fordonsbolag
Är du fordonsintresserad och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Vill du ha ett ansvarsfullt arbete där din kompetens gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som biltestare kommer du att ingå i kundens team och arbeta med att testa och provköra begagnade bilar inför värdering och försäljning. Du ansvarar för att genomföra besiktningar och noggrant granska fordonens skick samt dokumentera eventuella fel, brister och skador.
Arbetet innebär att du följer ett angivet serviceprotokoll och dokumenterar resultatet i företagets datasystem. Testningen sker självständigt och kräver ett stort ansvarstagande, då dina bedömningar ligger till grund för prissättningen mot kund.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Om tjänsten
Heltidstjänst

Arbetstid måndag–fredag kl. 07.00–16.00 eller 08.00–17.00

Start omgående eller enligt överenskommelse

Vi söker dig som

Är initiativtagande, driven och engagerad

Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar

Är en positiv lagspelare som bidrar till god stämning och stark teamkänsla

Kvalifikationer
Vi tror att du passar bra i teamet om du har en eller flera utav dessa:

Några års erfarenhet av liknande arbete

Fordonsteknisk utbildning

God kunskap om fordon och bilars skickbedömning

Ett genuint bilintresse

Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113012-2069749".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
ChopChop Asian Express (visa karta)
645 91  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9977913

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: