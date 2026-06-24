Är du noggrann och bilintresserad? Bli biltestare hos oss
Aura Personal AB / Logistikjobb / Strängnäs Visa alla logistikjobb i Strängnäs
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Biltestare till växande fordonsbolag
Är du fordonsintresserad och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Vill du ha ett ansvarsfullt arbete där din kompetens gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som biltestare kommer du att ingå i kundens team och arbeta med att testa och provköra begagnade bilar inför värdering och försäljning. Du ansvarar för att genomföra besiktningar och noggrant granska fordonens skick samt dokumentera eventuella fel, brister och skador.
Arbetet innebär att du följer ett angivet serviceprotokoll och dokumenterar resultatet i företagets datasystem. Testningen sker självständigt och kräver ett stort ansvarstagande, då dina bedömningar ligger till grund för prissättningen mot kund.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Heltidstjänst
Arbetstid måndag–fredag kl. 07.00–16.00 eller 08.00–17.00
Start omgående eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Är initiativtagande, driven och engagerad
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är en positiv lagspelare som bidrar till god stämning och stark teamkänslaKvalifikationer
Vi tror att du passar bra i teamet om du har en eller flera utav dessa:
Några års erfarenhet av liknande arbete
Fordonsteknisk utbildning
God kunskap om fordon och bilars skickbedömning
Ett genuint bilintresse
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113012-2069749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
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645 91 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9977913