Är du noggrann? Jobba med returhantering hos en av våra kunder i Borås!
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30
Vill du arbeta i en tempofylld lagermiljö där noggrannhet är lika viktigt som effektivitet? Just nu söker vi en driven medarbetare till vår returavdelning.Om tjänsten
I rollen inom returhantering ansvarar du för att ta emot, granska och registrera inkommande returer. Du kontrollerar varornas skick och avgör om de kan återgå till lagret, behöver åtgärdas eller ska kasseras. Arbetet sker i nära samarbete med övriga lagerteamet och är en viktig del av ett smidigt varuflöde.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och kategorisera returnerade varor
• Utföra kvalitetskontroller
• Registrera returer i system
• Märka upp och placera tillbaka produkter i lagret
• Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till returflödet
Vi söker dig som
• Har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann
• Trivs i en fysiskt krävande roll med högt tempo
• Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
• Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
• Har möjlighet att arbeta kvällar och helgerProfil
Du kommer att trivas i rollen om du är noggrann, ansvarstagande och bekväm med att arbeta i ett högt tempo. Du har känsla för detaljer, kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt håller fokus även vid mer repetitiva arbetsuppgifter. En positiv attityd och god samarbetsförmåga är viktiga för att lyckas i rollen.
Tidigare erfarenhet inom lager eller logistik är meriterande, men vi värdesätter framför allt din inställning, motivation och vilja att bidra.
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av returhantering
• Kan börja arbeta omgående eller med kort varsel
• Har möjlighet att arbeta kvällar och helger
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
504 94 BORÅS
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9884267