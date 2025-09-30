Är du nattens hjälte? Vi söker en sjuksköterska till vårt natt-team!
2025-09-30
Vi välkomnar dig till en mindre kustnära geriatrisk vårdavdelning i Nynäshamn. Vi är en allmängeriatrik slutenvårdsavdelning med 22 vårdplatser och arbetar i ett multi professionellt team där undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut samarbetar dagtid.
Från och med i höst bemannas nätterna av två sjuksköterskor, där samarbete, tillit och patientnära omvårdnad står i fokus. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län. Vanliga diagnoser inkluderar infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes samt rehabilitering efter stroke eller ortopediska trauman. Vi har direktintag dygnet runt från akutsjukhus, ambulans, vårdcentral och hemmet.
Din roll
Som sjuksköterska på natten arbetar du tillsammans med en kollega och ansvarar för att ge trygg och säker vård till våra patienter. Vid arbetsanhopning har vi ett arbetssätt där extra resurs sätts in.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Bedömning och hantering av akuta situationer
• Planering och prioritering av omvårdnadsinsatser
• Läkemedelshantering
• Dokumentation i TakeCare samt LifeCare
• Medicintekniska uppgifter.
Om dig
• Legitimerad sjuksköterska
• Trygg i din roll, självständig och ansvarstagande
• Har god förmåga att planera, prioritera och samarbeta
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av geriatrik (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder dig
Som nyanställd sjuksköterska får du en signingbonus på 15 000 kr
Garanterad lönenivå efter 12 månaders anställning gäller nyexaminerade sjuksköterskor
Kvarstannandebonus: 1 arbetsveckas komptimmar per år
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Individuell lönesättning
Individuell anpassad introduktion
Frukost varje fredag
Kompetensutveckling
Arbetsveckotiden är 32,33 h per vecka.
Tjänsten är schemalagd med arbete var tredje helg.
Provanställning tillämpas.
Låter det intressant ? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till oss! Publicerat: 250930
Sista dag att ansöka är 251026
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
