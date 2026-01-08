Är du min nya stjärna? Personlig assistent sökes
2026-01-08
Personlig assistent - Vikarie sökes till Lukas 24 år (Kristianstad)
Lukas, 24 år, är på jakt efter en vikarie till sin fantastiska assistentgrupp. Som vikarie kommer du att hoppa in vid behov, till exempel vid sjukfrånvaro eller ledighet. Arbetstiderna sträcker sig över dagtid, kvällar och sovande nätter.
Om jobbet
Som personlig assistent åt Lukas kommer du att stödja honom i hans vardagliga behov i hans egna lägenhet i Kristianstad. Uppgifterna inkluderar att assistera med hushållsarbete och andra sysslor relaterade till ett hem. Lukas är en passionerad sportfantast och följer aktivt fotboll, handboll och ishockey, samt tränar regelbundet i Boccia.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Stor passion för sport, med särskilt intresse för fotboll, handboll och ishockey.
* Social, påhittig och trivs med att ha roligt på jobbet.
* Hög ansvarskänsla och en stark arbetsmoral.
* Föredragen ålder 25 år eller äldre.
* Rökfri.Publiceringsdatum2026-01-08Dina personliga egenskaper
Vi letar efter någon som brinner för sport och som har en positiv och engagerad inställning till arbetet. Du bör vara socialt kompetent, kreativ och kunna hantera olika uppgifter på ett effektivt sätt. Att ha en hög grad av ansvarskänsla och arbetsmoral är av yttersta vikt för denna roll.
Vad Lukas erbjuder
Som en del av Lukas assistentgrupp får du möjligheten att stödja och arbeta nära en passionerad sportentusiast. Bonuspoäng ges om du också är supporter av IFK Kristianstad, MFF eller Real Madrid. Flexibilitet och en positiv attityd uppskattas i denna roll.
På hjelpa ser arbetsuppgifterna olika ut beroende på kundens behov, vilket kräver att du som medarbetare är engagerad och flexibel i ditt arbetssätt. Om du tror att du är rätt person för denna spännande och givande tjänst, ansök nu och var med och göra en verklig skillnad i någons vardag! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973), http://https://jobb@hjelpa.se/ Arbetsplats
Hjelpa i Norden Kontakt
Operativ chef/Teamchef
Mårten Björk marten@hjelpa.se 072-404 16 01 Jobbnummer
9674768