Är du min nya sommarkollega? Personlig assistent till aktiv 57-åring
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du får göra skillnad på riktigt? Jag söker nu engagerade sommarvikarier för perioden juni-augusti, med goda möjligheter till förlängning i höst.
Om mig och uppdraget:Jag är en 57-årig man som älskar att upptäcka världen utifrån mina förutsättningar. Min vardag är varierad och formas efter mina aktiviteter på daglig verksamhet och hur jag mår för dagen. Eftersom jag inte har ett verbalt språk är din förmåga att vara lyhörd och läsa in mina signaler helt avgörande.
Som min assistent blir du en viktig del av mitt liv. Du stöttar mig med allt från grundläggande behov och förflyttningar till att sätta guldkant på tillvaron. Vi strävar efter att bygga en vänskap, men du har alltid ett professionellt förhållningssätt där min integritet och mina behov står i centrum.
Vem är du?Vi söker dig som är trygg i dig själv, glad och genuint engagerad i andra människor. För att vi ska trivas ihop ser vi gärna att du:
Är lyhörd och inkännande: Du har en förmåga att förstå behov som inte uttrycks i ord.
Har god fysik: Arbetet innebär en del förflyttningar (lyft/stöd).
Är kommunikativ: Du behärskar svenska flytande. Kan du även spanska är det ett stort plus!
Är rökfri: Jag lever i en tobaksfri miljö.
Tål hundar: Mina familjemedlemmar har hundar som ofta är på besök.
Vi ser gärna sökande som är 25 år eller äldre. Tidigare erfarenhet av vård och omsorg är meriterande, men din personliga lämplighet och kemin mellan oss är det allra viktigaste.
Arbetstider och omfattning:Jag behöver assistans dygnets alla timmar. Tjänsten avser i första hand ett sommarvikariat (juni-augusti), men för rätt person finns mycket goda möjligheter till en fortsättning med schemaanställning. Arbetspassen varierar mellan dag, kväll och vaken natt (vardag som helg). Vi är öppna för dialog kring hur mycket eller lite du vill arbeta.
Introduktion och utbildning i mina rutiner ingår självklart.
Vill du bli en del av mitt team?Arbetsplatsen är där jag befinner mig för stunden. För min trygghet ser jag gärna att du är vaccinerad mot Covid-19.
Välkommen med din ansökan!Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du vill jobba med just mig och vad du kan bidra med till vårt team. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
125 52 ÄLVSJÖ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9892985