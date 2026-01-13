Är du min nya högra hand, kattälskare och loppis-partner?
2026-01-13
Hej!
Jag är en man i 30-årsåldern med ett stort intresse för film och media. Du hittar mig ofta försjunken i allt från den senaste storfilmen till gamla sci-fi-klassiker, och jag älskar att diskutera allt som rör den vita duken. När jag inte kollar film gillar jag att åka runt på loppisar för att se vad man kan hitta, och hemma hos mig bor även en katt som bidrar med sällskap och en hel del mys.
På grund av en muskelsjukdom behöver jag hjälp med i stort sett allt i min vardag - från att kliva upp på morgonen till att laga mat och följa med på äventyr. Det är här du kommer in i bilden. Jag söker inte bara en assistent, utan en person som kan fungera som mina armar och ben, och som jag kan dela min vardag och mina intressen med.
Vem är du? Jag tror att vi skulle trivas bäst ihop om du är i ungefär min egen ålder. Det viktigaste av allt är dock vår personkemi. Tidigare erfarenhet av assistans är ett plus, men din personlighet väger tyngre. Jag söker dig som är:
Pålitlig och ansvarsfull: Någon jag kan lita på i alla lägen.
Initiativrik: Du ser vad som behöver göras och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Social och med glimten i ögat: En positiv person som uppskattar både djupa samtal och dålig humor.
Fysiskt stark: Då arbetet innebär en del lyft är det viktigt att du har en god grundfysik.
Kattvänlig: Du kan inte vara allergisk, då en katt är en del av hushållet.
Säker bilförare: Du måste ha manuellt körkort (B-körkort), då vi använder min bil för utflykter till loppisar och annat.
Att du delar mitt filmintresse är ett stort bonus - tänk dig att få betalt för att diskutera slutet på din favoritfilm!
Om tjänsten: Tjänsten är på 97,5%. Arbetstiderna är förlagda till långa dagpass (kl. 08-21), vilket ger dig mer sammanhängande ledighet mellan arbetspassen. Vi börjar med en ordentlig introduktion så att du känner dig trygg i din roll. Start i mitten av januari.
Känner du att det här kan vara du? Skicka in en ansökan där du berättar lite om dig själv och varför du tror att du skulle passa för rollen. Glöm inte att nämna din favoritfilm!
Ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
