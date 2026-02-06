Är du mekaniker? Vi söker dig till vår kund utanför Borås!
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
Om kundföretaget
Vi söker nu en mekaniker till vår kund strax utanför Borås. Företaget arbetar med tyngre fordon och maskiner och har ett pågående behov av att stärka sitt team med en tekniskt kunnig och praktiskt lagd mekaniker. Här erbjuds en varierad arbetsdag med möjlighet att arbeta med flera typer av maskiner och fordon i en trygg och välordnad miljö.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos kundföretaget ansvarar du för reparation, service och underhåll av tyngre fordon och maskiner.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• Felsökning, service och reparation av tunga fordon och maskiner
• Arbete med hydraulik, pneumatik och mekaniska system
• Säkerställa att fordon och maskiner uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
• Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser
Arbetstid: Dagtid eller 2-skift
Placering: Strax utanför Borås
Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, praktiskt lagd och har erfarenhet av att arbeta med tyngre fordon eller maskiner. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med ett varierat arbete där du får använda både händer och huvud.
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:Kvalifikationer
• Erfarenhet som mekaniker, gärna med tyngre fordon
• God verktygsvana och vana att arbeta med hydraulik och pneumatik
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande:
• Erfarenhet av service och underhåll inom industri eller transport
• Certifikat för t.ex. heta arbeten, lyftanordningar eller travers
• Tidigare erfarenhet av felsökning med diagnostikutrustning
• Teknikintresse och vilja att lära sig nya system
Känner du att inte allt stämmer in på dig? Sök ändå! Vi värdesätter rätt inställning och personlighet högre än perfekta kvalifikationer.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
