Är du mekaniker eller tekniker? Vi söker PDI-tekniker till Hammar Maskin
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Om jobbet
Vi söker nu en engagerad och kunnig PDI-tekniker för tunga fordon till Hammar Maskin AB, ett väletablerat industriföretag strax utanför Borås. Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 personer i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.
Tjänstebeskrivning
Som PDI-tekniker (Pre Delivery Inspection) kommer du att vara ansvarig för att utföra inspektioner av nya produkter innan de levereras till våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra PDI-inspektioner enligt fastställda riktlinjer.
• Identifiera, dokumentera och rapportera eventuella fel eller brister.
• Samarbeta med närliggande avdelningar för att säkerställa en smidig leveransprocess.Kvalifikationer
Är du en tekniskt kunnig och lösningsorienterad person som trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker dig som har:
• Gedigen kunskap om hydrauliska och pneumatiska system, inklusive deras uppbyggnad, funktion och underhåll.
• Mycket god förståelse för elektriska system i tunga fordon är viktigt.
• Du har dokumenterad erfarenhet av tunga fordon, som chaufför eller reparatör samt god vana inom rangering och liknande.
• Datorvana inom Officepaketet.
• Truckkort och hantering av större vikter med motviktstruck.
Som person är du:
• Noggrann och uppmärksam på detaljer.
• Självgående och ansvarsfull.
• God kommunikatör med hög integritet.
• Förutom svenska, engelskspråkig i tal, flerspråkig är meriterande
Du ser vad som behöver göras och trivs när du får ta eget ansvar, samtidigt som du samarbetar med kollegor i verksamheten.
Vem är du?
Vad erbjuder vi dig?
• En nyckelroll hos en världsledande tillverkare
• Modern teknik och specialfordon i framkant
• Variationsrika arbetsdagar med stort eget ansvar
• Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom företaget
• Heltid, dagtid
Övrig information
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Om du är passionerad för tunga fordon och har de nödvändiga kvalifikationerna, ser vi fram emot att höra från dig!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Jennifer Brink jennifer.brink@nearyou.se Jobbnummer
9995351