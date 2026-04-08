Är du målare, pensionär och vill jobba lite extra - ansök idag!
Workvia AB / Målarjobb / Kungsbacka Visa alla målarjobb i Kungsbacka
2026-04-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Workvia AB i Kungsbacka
Uppdrag och arbetsuppgifter:
Veteranpoolen växer och får fler hantverksuppdrag, särskilt inom enklare målerijobb. Arbetsuppgifterna inkluderar allt från att måla ett rum till en hel lägenhet, både inomhus och utomhus. Kunderna består främst av privatpersoner men även företag hör av sig.
Krav och önskade erfarenheter:
Du bör ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som målare och känna dig trygg med dina kunskaper.
Du uppskattar ordning och reda och strävar efter att leverera ett bra resultat.
Du bör vara bekväm med kundkontakt
B-körkort är ett krav för att kunna ta dig till kunderna.
Vem passar för jobbet?
Du behöver vara ålders- eller avtalspensionär.
Du är ansvarsfull, flexibel, lösningsfokuserad och uppskattar att fortsätta bidra till arbetsmarknaden.
Du vill att arbetet ska ge dig en "guldkant på tillvaron", något som Veteranpoolens nuvarande anställda uppskattar.
Anställningsvillkor:
Anställning sker på timbasis och du arbetar på egna villkor, utan några förbindelser mellan uppdrag.
Du är försäkrad och lönen bestäms individuellt men följer alltid avtal.
Vad vi erbjuder:
Att arbeta på Veteranpoolen ger dig som pensionär en unik möjlighet att berika pensionen. Vi förstår vikten av flexibilitet och anpassar våra uppdrag så att du kan njuta av din pension samtidigt som du tjänar en extra slant varje månad. Som anställd bjuds du även in till betalda sociala aktiviteter som biokvällar, julbord och sommarfester. Veteranpoolen erbjuder inte bara ekonomisk fördel, utan även en meningsfull & social upplevelse. Gör din pension ännu mer givande med oss! Veteranpoolen är Sveriges största arbetsgivare för pensionärer och har över 12 000 anställda. Vi finns på 62 kontor över hela landet och är ett auktoriserat bemanningsbolag.
Du är anställd på timmar och förbinder dig inte till något utan arbetar på dina villkor. Du är självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kungsbacka@veteranpoolen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Arbetsgivare Workvia AB
(org.nr 559537-9123) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bemanningskoordinator
Diana Jensen kungsbacka@veteranpoolen.se 030070724 Jobbnummer
9842086