Är du lyhörd och hjälpsam? Kvinna söker nu personlig assistent i Östra Göte
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nu en extra personlig assistent till vår kund i östra Göteborg.
Vem är jag?
Hej! Jag är en kvinna i 60-årsåldern som bor i östra Göteborg och jag söker nu en personlig assistent.
Jag har MS (multipel skleros), vilket innebär att jag behöver hjälp med olika saker i vardagen. Du kommer att vara mina armar och ben och hjälpa mig med allt jag inte klarar av själv - från personlig omvårdnad och hygien till förflyttningar och att fixa och dona i hemmet. Det är viktigt för mig att kunna arbetsleda själv och berätta hur jag vill ha det.
Vem är du?
Detta är ett relativt aktivt jobb, även om jag mestadels är hemma. Jag söker en kvinna som gillar att arbeta med service och omvårdnad. Du behöver vara lyhörd för mina behov och önskemål. Eftersom jag inte kan hjälpa till vid förflyttningar, behöver du ha god fysik. Trots att jag har en taklift, förekommer det ändå vissa manuella flyttmoment. Det är ett stort plus om du gillar hushållssysslor och har ett öga för detaljer.
Tjänstens omfattning/upplägg:
Extra vid behov:
Förmiddagar kl 8-12.30, 8-14, 8-16 och eftermiddagar/kvällar kl 14-19 och 21-23.30. Är du intresserad av en fast schemarad med stadig helgtjänstgöring så finns även det med start i augusti.
Tjänstens tillträde är omgående.
Varje vardagsmorgon är man alltid två assistenter. Kollektivtrafiken stannar precis utanför mig och det finns möjlighet att parkera sin bil, så det är lätt att ta sig till mig.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också att få bra stöttning av assistansansvarig.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan!
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
