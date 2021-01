Är du leg. Sjuksköterska som vill arbeta på medicinavdelning i s - Dedicare AB (publ) - Sjuksköterskejobb i Lund

Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Lund2021-01-22Hej!Vi söker nu efter flera sjuksköterskor till fina uppdrag i sommar. Du behöver ha arbetat i minst två år som leg. sjuksköterska och ha erfarenhet från arbete på en vårdavdelning sedan tidigare. Arbetstider är förlagda dag, kväll, natt samt helg.Just nu erbjuder vi dig även en bonus om du anmäler dig till oss och arbetar 4 veckor eller mer under veckorna 25 - vecka 33!Om oss: Vi är tre konsultchefer som sitter i Göteborg som samarbetar för att just du och våra uppdragsgivare ska få det så bra som möjligt.För oss är det viktigt att hitta rätt person till rätt uppdrag så att det ska bli bra för alla inblandade. Du ska känna dig trygg i din roll som sjuksköterska och känna att du kan få ta vara på och få använda just din erfarenhet till att kunna ge den absolut bästa vården åt våra vårdtagare!Du får alltid en personlig kontakt, med din egna konsultchef vid en anställning hos oss som du kan vända dig till och är så klart delaktig i hur du vill och kan arbeta.Vi som team jobbar även tillsammans för att hitta de bästa löningarna och uppdragen åt just dig.Känner du att detta är något som du vill höra mer om så tveka inte att höra av dig till mig med ditt CV!2021-01-22Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet samt A-HLR.Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Sista dag att ansöka är 2021-02-05Dedicare AB (publ)5537404