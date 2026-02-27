Är du läkarstudent och vill arbeta i patientnära arbete?
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du läkarstudent och fullgjort minst termin 9? Nu får du möjligheten att kunna arbeta i patientnära arbete hos oss på Kungälvs sjukhus!
På Kungälvs sjukhus är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter.
Kungälvs sjukhus söker läkarstudenter som vill arbeta i patientnära arbete under sommaren 2026. Vi erbjuder ett stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. För att du snabbt ska komma in i arbetet får du en verksamhetsanpassad introduktion utifrån erfarenhet och kompetens.
Om arbetet
Att arbeta som läkarstudent i patientnära arbete innebär att vara delaktig i planering, beslut och utförande av vårdåtgärder genom hela patientens vårdtid på avdelning.
Exempel på arbetsuppgifter följer nedan, med variation utifrån respektive verksamhets behov:
Samtal och omvårdnad av patient, till exempel ankomstsamtal och omvårdnadsstatus
Vårdplanering och dokumentation av vårdarbete
Delta i att förbereda, administrera och ge läkemedel
Provtagning, PVK-kontroll samt sätta PVK och kateter
Delta i rond
Anhörigkontakter
Omvårdnadsepikris

Publiceringsdatum 2026-02-27

Kvalifikationer
Du är läkarstudent som till sommaren 2026 har fullgjort minst termin 9. Tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska eller skötare är meriterande.
Du som person är omhändertagande, ansvarsfull och noggrann. Du har lätt att vara flexibel och arbeta i en miljö med mycket varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Din befattningsbenämning blir läkarassistent. Heltidsmått 38,25.

Övrig information
Denna tjänst innebär tjänstgöring dag och kväll samt helg under hela sommaren.
Vi arbetar kontinuerligt med urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
