Är du kurator med intresse för psykisk hälsa, sök till oss!
2026-01-19
Är du kurator med intresse för psykisk hälsa och söker ett utvecklande och stimulerande arbete så har vi tjänsten för dig!
"Arbetet på psykiatriska kliniken är stimulerande, utvecklande och omväxlande, i teamarbetet så lär och stöttar vi varandra.
" Så här beskriver en av dina framtida medarbetare hur det är att arbeta på psykiatriska kliniken.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi söker en kurator med stort intresse för psykisk hälsa till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Motala. Vi erbjuder en unik möjlighet att inhämta en bred kompetens i en stimulerande arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i öppenvård- och slutenvård, det vill säga vi följer patienten oavsett var den befinner sig i vårdkedjan i nära samarbete med varandra. Varje dag är en möjlighet att lära sig något nytt, stöta på nya frågeställningar och utmaningar, att samarbeta, planera och utveckla arbetet nära kollegor och chef. Psykiatriska mottagningen är belägen på Lasarettet i Motala.
Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Här möter du personer som insjuknat eller försämrats i sitt psykiska mående, men framför allt personer inom autismspektrumet. Vi arbetar i multiprofessionella team tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov och tillsammans med patienten planera fortsatt vårdbehov. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att familjebemötande och anhörigstöd kan ingå i arbetsuppgifterna. Bredden i arbetet gör att dagarna hos oss är varierande och händelserika.
Som kurator arbetar du med psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med individer, familjer, nätverk och grupper. Du är teamets konsult gällande lagstiftning och patienternas rättigheter till stöd i samhället. Du arbetar för att lyfta fram samhälleliga faktorers betydelse för individens psykiska hälsa/ohälsa genom att främja och medverka till samverkan med interna och externa aktörer.
Vi erbjuder dig:
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Utbildningsprogram för nyanställda som hålls av olika professioner inom kliniken.
Ett spännande och variationsrikt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Kollegial handledning.
Gemensamt för alla nyanställda är mentor som lotsar dig in teamet och hjälper dig komma in i rutiner samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Om dig
Vi välkomnar dig som är utbildad socionom. Erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin är meriterande liksom arbete med personer inom autismspektrumet, samt om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta såväl självständigt som att samverka med olika professioner. Vi förutsätter att du är intresserad av metodutveckling och klinisk tillämpning utifrån aktuell forskning.
Du beskrivs ofta som en lagspelare med god samarbetsförmåga. Vi vill att du, liksom vi, har ett gott bemötande, positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Du har en kreativ och problemlösande förmåga, är flexibel och tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bör ha ett stort intresse för att samverka med övriga yrkeskategorier. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och att du vill engagera dig och utveckla ditt arbete.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning, med tillträde efter överenskommelse. Intervjuer kommer att ske eftermiddag 19 februari samt 20 februari.
