Är du kreativ, teknisk och pedagogisk? Bli vår nästa hjälpmedelskonsulent!
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2026-06-03
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Nu söker vi på hjälpmedelscentralen dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut eller har en annan relevant högskoleexamen, och som vill arbeta som hjälpmedelskonsulent i en spännande roll där teknik, vård och samarbete möts. Hos oss gör vi skillnad – med hjälpmedel som verktyg och människan i fokus.
Som hjälpmedelskonsulent arbetar du nära kollegor med olika kompetenser – tillsammans med förskrivare och leverantörer – och tar dig an varje uppdrag med gemensam kunskap och engagemang. Du får möjlighet att bidra med din medicinska kompetens samtidigt som du utvecklar din tekniska förståelse. Arbetet innefattar mottagningsbesök på hjälpmedelscentralen samt besök runt om i länet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I rollen som hjälpmedelskonsulent kommer du att:
• Förskriva och anpassa hjälpmedel som elrullstolar, scootrar och formsitsar i samarbete med patient, anhöriga och kollegor.
• Vara stöd åt länets hjälpmedelsförskrivare i val av produkt utifrån rådande sortiment.
• Periodvis delta i upphandlingar och sortimentsarbete där du tillsammans med expertgrupper och upphandlingsenheten hittar de bästa lösningarna.
• Vara delaktig i att ta fram utbildningar och satsningar inom hjälpmedelsområdet.
• Delta i ett team som ständigt utvecklar arbetssätt och delar kunskap för att förbättra för våra invånare.
Eftersom hjälpmedelsbehoven ständigt förändras är det viktigt att vara flexibel och öppen för att ta sig an nya områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen.
• Trivs med att arbeta i team och ser värdet i att lösa uppgifter tillsammans.
• Har styrkan att våga och kunna fatta egna beslut.
• Har ett intresse för teknik och vill använda det för att förbättra människors livskvalitet.
• Har B-körkort och god datorvana.
Tidigare erfarenhet av hjälpmedel och förskrivning är meriterande men viktigast är att du är nyfiken, samarbetsvillig och vill bidra till något större.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så vi får rätt person till vårt team!
Intervjuer kommer hållas 24-25/6.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 358/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7 (visa karta
)
352 57 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Madelene Svaleklev madelene.svaleklev@kronoberg.se Jobbnummer
9945311