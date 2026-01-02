Är du kanske student som vill ha ett extra jobb och jobba med människor!
2026-01-02
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Är du en glad person med hjärta på rätt ställe och gillar att vara aktiv plus att du skall vara en playmaker tillsammans med dina fantastiska kollegor i denna arbetsgrupp.
Tjänsten ligger på 10% och passen är förlagda lördag och söndag en helg i månaden. Lördag 9.00-16,00 och söndag 12,00-22,00. Men vi vill så klart att du är flexibel och att du kan hoppa in vid uppkomna vakanser.
Det är med fördel att du har en bit kvar i dina studier så att du/vi kan se anställningen långsiktigt.
Det är bra om du har erfarenheter sedan tidigare men inget krav men då behöver du vara nyfiken och våga lära nytt.
Vår kund behöver hjälp med allt i sin vardag och vi använder då olika hjälpmedel bl a. förekommer det lyft med hjälp av lift så med fördel är du stark i din kropp.
Du behöver vara ordningsam och kunna följa våra rutiner som vi har bra dokumenterat. Så därför är det även viktigt att du kan ta in nya instruktioner på ett snabbt och bra sätt.
Tillsammans med sin familj så lever vår kund ett aktivt liv och han gillar att hitta på saker på lediga dagar och då är det din uppgift att vara engagerad i det. I tjänsten kommer det även ingå resor vid semestrar.
Det är ett måste att vara rökfri och eftersom familjen har hund så kan du inte vara pälsallergier eller vara rädd för hundar.
Tjänsten är planerad att börja så snart som möjligt och vi börjar alltid med introduktion.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av ett härligt arbetsteam!
Skicka in en intresseanmälan med CV och personligt brev till sylvia@ksjab.se
Har du några frågor så är du välkommen att ringa Sylvia på 073-706 49 94. Ersättning
