Är du jurist och intresserad av att arbeta med fondbolag?
2025-11-14
Är du en skicklig jurist med intresse för fondrättsliga frågor? Är du en lagspelare som gillar att arbeta i en central del av en dynamisk och spännande myndighet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som jurist på enheten Fondtillstånd, inom avdelningen Kapitalmarknadsrätt, handlägger du tillståndsärenden med fokus på fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Du ansvarar för att beredningen sker på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt. I din roll bidrar du också till förbättringsarbete genom att utveckla rutiner, metoder och arbetssätt. Du samarbetar dessutom nära andra enheter inom verksamhetsområdet som arbetar med föreskriftsarbete och ingripanden rörande fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag respektive tillsyn över dessa aktörer.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en jur.kand. eller juristexamen
• har erfarenhet av juridiskt arbete, till exempel från domstol, Regeringskansliet, andra relevanta myndigheter eller advokatbyrå
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• är notariemeriterad
• har kunskap om aktuella regelverk på fond- eller värdepappersmarknaden.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
bidra till ett gott samarbete.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
HeltidKontaktperson för detta jobb
Linnea Westman, enhetschef, 08-408 982 95
2025-12-01 Ersättning
