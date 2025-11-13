Är du jurist i början av din karriär och intresserad av finansmarknaden?
Är du nyligen examinerad jurist och intresserad av att bidra till en stabil finansmarknad? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som junior jurist på enheten Värdepapperstillstånd inom avdelningen Kapitalmarknadsrätt arbetar du i det team vars fokus är att handlägga tillståndsärenden som rör värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Här möter du ett konstant högt inflöde av ärenden, där majoriteten är så kallade stupstocksärenden eller ärenden med andra lagstadgade handläggningstider. Tillsammans med kollegor från andra avdelningar ansvarar du för att beredningen sker effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt.
I rollen samarbetar du tätt internt inom din egen grupp och med andra kollegor inom avdelningen. Du har även regelbunden kontakt med externa parter. Här får du stora möjligheter att utveckla din kompetens och fördjupa dina kunskaper om både finansmarknaden och aktuella regelverk.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en jur.kand. eller Juristexamen
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av juridiskt arbete, till exempel från domstolsväsendet, andra myndigheter eller advokatbyrå
• har goda kunskaper i juridisk metod, det vill säga god förmåga att systematiskt analysera och lösa juridiska problem med utgångspunkt i relevanta rättskällor
• har kunskap om aktuella regelverk på fond- eller värdepappersmarknaden.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.
Om oss
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
Frida Niklasson, enhetschef, 08-408 986 85
Frida Niklasson, enhetschef, 08-408 986 85
Sista ansökningsdag:
Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
