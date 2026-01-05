Är du intresserad av en tjänst inom bank, finans & försäkring?
The Finance Family AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Finance Family AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på The Finance Family söker ständigt efter kandidater till pågående och framtida uppdrag, både för direktrekrytering och konsultuppdrag.
Vill du arbeta som underkonsult så är du också välkommen med din ansökan!
Vill du jobba inom bank, finans & försäkring i Stockholm?
Vi ser just nu ett ökat behov av fler kandidater för kommande tjänster inom nischen bank, finans och försäkring i Stockholm. Uppdragen och tjänsterna varierar inom bank-, finans- och försäkringsområdet och innefattar bland annat tjänster inom AML, värdepapper och Backoffice. Hos The Finance Family får du möjligheten att arbeta med meriterande uppdrag och tjänster hos spännande aktörer.
Vi söker exempelvis efter kandidater inom följande områden:
• Kredit
• AML
• Treasury
• Värdepapper
• Backoffice
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har ett intresse för ekonomi, bank, finans och försäkring. Då uppdragen varierar söker vi dig med både erfarenhet från branschen, samt dig som är nyfiken på att påbörja karriären inom bank-, finans och försäkringsområdet. Beskriv gärna i ansökan om det är något speciellt område som du är intresserad av.
Vem är du?
Som person är du positiv, lyhörd och noggrann. Du arbetar på ett strukturerat sätt samt har en prestigelös inställning. För att lyckas i rollerna är du intresserad av att lära dig nya saker och gillar att ta dig an blandade arbetsuppgifter. Du är alltid mån om att göra ett bra arbete och bidrar till en god stämning i gruppen.
Tänk på detta innan du skickar ditt CV (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
• Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civil status, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religion eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Vi ser fram emot din ansökan!
• Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/ Kontakt
Interim & rekrytering
Niclas Persson Jobbnummer
9669269