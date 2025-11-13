Är du intresserad av att vara vikarie inom förskola, skola och fritidshem?
Anton Utbildning AB / Barnskötarjobb / Kristianstad Visa alla barnskötarjobb i Kristianstad
2025-11-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anton Utbildning AB i Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Anton Utbildning har två förskolor Lill-Anton förskola Blekedamm och Lill-Anton förskola Österäng. Vi har även 2 grundskolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, med årskurserna från f-klass till årskurs 9.
Vi värnar om små barn- och elevgrupper med utbildad personal. Vi tror att detta är förutsättning för att skapa en trygg lärmiljö för våra barn och elever.
På Antonskolan arbetar vi värdegrundsbaserat utifrån ANTON-orden:
Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. Vår profil är internationell förståelse och solidaritet: Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler duktiga timvikarier till Anton Utbildning som kan täcka upp när ordinarie personal är borta.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har någon pedagogisk utbildning, erfarenhet av undervisning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Innan du börjar som timvikarie hos oss behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret som du kan ansöka efter på polisens hemsida.
För mer information om våra verksamheter var vänlig gå in på vår hemsida:www.antonutbildning.se
Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att söka! Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med ditt personliga brev och cv omgående till:
Malin Persson
Biträdande rektortimvikarie@antonskolan.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: timvikarie@antonskolan.com Arbetsgivare Anton Utbildning AB
(org.nr 556602-4906)
Lasarettsboulevarden 24 (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Kontakt
Bitr. rektor
Malin Persson timvikarie@antonskolan.com 0768-582373 Jobbnummer
9603556