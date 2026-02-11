Är du intresserad av att skifta däck inför kommande säsong? Se hit!
Gillar du att arbeta fysiskt och letar efter ett temporärt arbete? Just nu söker vi på Academic Work däckskiftare till Däckproffset inför den kommande säsongen. Här får du chansen att jobba intensivt, utveckla din samarbetsförmåga och se till att Luleåborna rullar säkert på vägarna!
OM TJÄNSTEN
Under däckbytarsäsongen växlar tempot upp ordentligt, och hos Däckproffset arbetar man tillsammans i ett flöde där noggrannhet möter effektivitet. Detta är det perfekta extrajobbet för dig som studerar, är mellan jobb eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ta i ordentligt under några intensiva veckor.
Du erbjuds en visstidsanställning under däckbytar säsongen där du blir anställd av oss på Academic Work och arbetet är förlagt dagtid 7-16 hos vår samarbetspartner Däckproffset.
Denna roll innebär huvudsakligen:
• Montering och demontering av däck på olika fordonstyper.
• Balansering av hjul.
• Kontroll av däcktryck och däckmönsterdjup.
• Lagerhantering av däck.
• Säkerställa ordning och reda i verkstaden.
VI SÖKER DIG SOM
• Besitter förmåga att arbeta noggrant och effektivt.
• Har en god fysik då arbetet delvis är tungt
• Innehar körkort B.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i en däckverkstad.
• Kunskap om olika däcktyper och deras egenskaper.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
