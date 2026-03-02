Är du intresserad av att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut i sommar?
2026-03-02
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Då ska du söka dig till oss på äldreboendet Saltsjösten i Fisksätra. Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast, gärna med erfarenhet av äldreomsorgen.
Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter såsom sjukgymnastiska bedömningar och behandlingar samt utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. Du kommer att samarbeta med verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och övriga medarbetare i vårdteamet.
Som sjukgymnast/fysioterapeut planerar du själv ditt arbete utifrån våra boende, vårdteamet och verksamhetens behov och önskemål.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
KvalifikationerVi söker en legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast, gärna med vidareutbildning i demens/geriatrik.Du är självständig och ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Vi ser gärna att du är en social och kommunikativ person. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Relevant kunskapsnivå i svenska är B2 och ska kunna uppvisas vid en anställning.
ÖvrigtBlomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.
