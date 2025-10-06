Är du intresserad av att arbeta med beredskap inom finansiell sektor?
Finansinspektionen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Är du intresserad av att stärka Sveriges beredskap inom finansiell sektor? Sök det här jobbet som analytiker hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som analytiker på enheten civil beredskap arbetar du med att stärka beredskapsförmågan i den finansiella sektorn genom att förbereda sektorn för kris och krig. Arbetsuppgifterna omfattar analys av beredskapsrisker och omvärldsläge, skapande av struktur för att FI ska kunna uppfylla sin roll som sektorsansvarig myndighet samt framtagande och genomförande av åtgärder i syfte att stärka myndighetens och sektorns beredskapsförmåga. En del av arbetet innefattar även arbete för att stärka myndighetens egen beredskap så att vi kan utföra våra viktigaste uppgifter i alla lägen. Du samverkar med andra myndigheter och har kontakt med företag under tillsyn och företrädare för branschen. Dessutom representerar du myndigheten i dialog med verksamhetsutövarna och andra myndigheter, vilket ställer krav på gott omdöme och förmåga att kunna kommunicera tydligt med olika målgrupper. Samverkan med andra sektorer samt landets försvarsmyndigheter är också en del av arbetet.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
• aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete på myndighet eller inom den finansiella sektorn
• erfarenhet av att utveckla/samordna processer, projekt eller uppdrag
• kunskap om operativ motståndskraft, IT-, informationssäkerhetsrisker, cyber, säkerhetsskydd eller motsvarande risker
• erfarenhet av samverkan med verksamhetsutövare i andra organisationer vilket ställer krav på gott omdöme och förmåga att kunna kommunicera tydligt med olika målgrupper
• akademisk examen inom ekonomi, juridik, statsvetenskap eller liknande område
• mycket god kunskap i att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• god kunskap om finansiella företag och det finansiella systemet i sin helhet samt de risker som dessa är exponerade mot
• erfarenhet av samverkan med verksamhetsutövare i andra organisationer vilket ställer krav på gott omdöme och förmåga att kunna kommunicera tydligt med olika målgrupper
• kunskap om formkrav för arbete på myndighet
• arbetat med regelverk kopplade till cybersäkerhet
• erfarenhet av tillsyn från en tillsynsmyndighet
• erfarenhet av privat-offentlig samverkan
• arbetat med Beredskap, TiB-verksamhet, intern krishantering eller liknande.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Vardges Khndirian, Enhetschef, 08-408 987 13
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9543252