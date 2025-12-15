Är du i flyttankar, nyutbildad civilingenjör och nyfiken på vad Örnsköldsvi
2025-12-15
Om du känner dig dragen till skoter, högteknologisk ingenjörskonst och norrländskt vemod så kan du få möjlighet att testa livet i en ny stad - med boendet som förmån!
Visst låter det för bra för att vara sant, men det är det. Vi söker dig som är tillräckligt äventyrslysten att vilja packa väskorna och pröva lyckan i Örnsköldsvik. Där finns nämligen en strategiskt viktig kund inom försvarsindustrin som vi har ett långsiktigt samarbete med - så detta är ett uppdrag som kräver teknisk skicklighet, ansvarstagande och förmåga att navigera i komplexa miljöer. Detta kommer ge dig en unik erfarenhet att ha med dig i din karriär.Publiceringsdatum2025-12-15Profil
För det här ska vara utvecklade för dig så behöver du stå stadigt på båda benen. Det är inte bara din arbetsplats som kommer vara ny, du kommer även behöva bygga upp en helt annan vardag än du har idag. Därför tror vi att du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar och ta eget ansvar. Du är genuint intresserad av teknik och håller dig uppdaterad om trender. Du är innovativ och gillar att samarbeta med andra.
Denna tjänst kan komma att kräva en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen behöver du
- Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, automation, data eller teknisk fysik
- Flytande svenska i både text och tal
- Genomfört examensarbete och/eller har arbetslivserfarenhet inom produktion eller försvarsindustri
Din roll
Du kommer arbeta nära våra kunder och deras produktion för att identifiera förbättringsområden, utvärdera arbetsmoment och flöden, samt konstruera lösningar som förenklar det komplexa. Du blir en del av ett multidisciplinärt team där du får stort ansvar och möjlighet att påverka, samtidigt som du bidrar med din tekniska kompetens.
Boende på plats som förmån, hur fungerar det?
Du kommer att tillhöra vårt kontor i Göteborg men arbeta på plats hos vår kund i Örnsköldsvik. Boendet kommer att avspegla rimligt boende för en person. Avtalet är kopplat till uppdraget och Etteplan som arbetsgivare och presenteras i vidare kontakt med oss.
Att vara konsult hos Etteplan
Som konsult hos Etteplan får du det bästa av två världar, tryggheten av att vara anställd hos oss och friheten att utvecklas i spännande projekt. Du kan arbeta på plats hos kund, på något av våra kontor eller ibland hemifrån. Upplägget anpassas efter uppdraget och oavsett var du sitter är du alltid en viktig del av ett större sammanhang. Beroende på var i landet du befinner dig kan du bli en del av våra inhouseprojekt eller arbeta direkt i kundens projektteam som en viktig och självklar lagspelare. Hos oss får du chansen att växa, utmanas och bidra till innovativa lösningar - tillsammans med kollegor som stöttar och inspirerar.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
