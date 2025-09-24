Är du hungrig på framgång? Vi söker junior inhouse säljare!
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av ett dynamiskt team? Vår kund söker en driven Innesäljare som brinner för att bygga relationer och överträffa förväntningar i en snabbt föränderlig miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Innesäljare kommer du att spela en central roll i att driva försäljningen och utveckla kundrelationer. Du kommer att arbeta med både nya och befintliga kunder, identifiera deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med teamet för att nå gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som innesäljare innebär att aktivt bearbeta marknaden, hantera kundkontakter och driva säljprocessen från första kontakt till avslutad affär, med fokus på kundnöjdhet och långsiktiga relationer.
• Bearbetning av kunder över telefon
• Bygga och underhålla kundrelationer
• Presentera och sälja företagets produkter/tjänster
• Följa upp med kunder och säkerställa kundnöjdhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av B2B försäljning över telefon
• Har erfarenhet av arbeta med prospektering och att bearbeta nya kunder
• Kommunicerar obehindrat på svenska samt goda kunskaper i engelska
• Grundläggande erfarenhet av MS Office
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från energi- eller logistikbranschen
• Erfarenhet av försäljning av abonnemang
Vi söker dig som är en resultat- och måldriven person med en stark vilja att nå framgång. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och ser till att saker händer. I en miljö med högt tempo och många kontaktytor är du tålig, uthållig och stresstålig, samtidigt som du behåller energin uppe. Med din sociala förmåga och ditt relationsskapande sätt bygger du snabbt förtroende och skapar långsiktiga samarbeten med både kunder och kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
