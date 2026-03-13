Är du händig och gillar att montera ihop saker? Sök nu!
Nr.1 Personalpartner AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2026-03-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Brukar du hänga i garaget eller verkstaden? Eller har du gått en praktisk linje på gymnasiet som gjort dig allmänhändig? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu händiga montörer till ett kundföretag strax utanför Borås. Här får du arbeta i en industriell miljö där noggrannhet, samarbete och praktiskt kunnande värderas högt.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som montör arbetar du i produktionen med montering av detaljer och komponenter inom plastindustrin. Arbetet är varierande och passar dig som är praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna och trivs i en industriell miljö. Arbetet kan innebära att man monterar och bygger efter ritningar, men kräver ibland också att man kan tänka utanför boxen och har ett problemlösningstänk.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av detaljer i produktion.
• Skruv- och sammanfogningsarbete.
• Arbete enligt instruktioner och ritningar.
• Kvalitetskontroll av eget arbete.
• Truckkörning kan förekomma.
Arbetstid: Heltid 100%, ständigt kvällsskift.
Placering: Strax utanför Borås.
Start: Enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker en person som är nogrann och har lätt för att följa instruktioner, du har ett problemlösningstänk och är tekniskt intresserad. Det är viktigt för oss att vi hittar en person som har lätt för att samarbeta, som kommer att vara uppskattad bland kollegorna. För att lyckas i denna roll ser vi gärna också att du har:Kvalifikationer
• körkort och tillgång till bil.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Praktisk vana av handverktyg och monteringsarbete.
• Vana av ritningsläsning.
Meriterande:
• Erfarenhet av svets, gärna plastsvets.
• Erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö.
• Truckkort.
Du kanske inte uppfyller alla krav, men är trygg i ditt arbete och har koll på dina verktyg- då är du varmt välkommen att söka ändå. Vem vet, kanske är det just dig vi letar efter.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Moa Björnander moa@firstpersonal.se Jobbnummer
9795019