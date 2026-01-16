Är du fysioterapeut och vill utvecklas och jobba i en rolig miljö?
2026-01-16
Är du fysioterapeut och sugen på att vara en del av en utvecklande primärvårdsverksamhet och samtidigt ha roligt på jobbet?
Då har du kommit rätt - det är på Medfit Haninge du ska börja!
Vi satsar hårt på en bra introduktion med egen mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du grymt roliga och erfarna kollegor, en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass och Stockholms BÄSTA rehabgym! Helt enkelt en grymt rolig arbetsplats!
Vi söker dig som vill arbeta på klinik, gärna med ett intresse av träning som rehab. Tjänsten är formbar och efter din kompetens och dina intresseområden med, du får gärna ha en specialistutbildning. Vi har ett brett patientklientel i alla åldrar och försöker styra så att du får träffa just den patientgrupp du tycker är roligast att jobba med. Win-win både för dig och patienterna!
På Medfit bedriver vi primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm samt friskvårdsverksamhet. Denna kombination skapar unika förutsättningar för dig som fysioterapeut att arbeta på ett hälsofrämjande sätt tillsammans med dina patienter. Vår ambition är att hjälpa alla människor till ett friskare liv genom rörelse.
Vi finns mitt i Haninge Centrum och bedriver Primärvårdsrehab på uppdrag av Region Stockholm i helt nybyggda fräscha lokaler.
Vi erbjuder:
En nytänkande verksamhet med korta beslutsvägar och stora ambitioner. Vi vill helt enkelt vara Stockholms bästa primärvårdsrehab!
Ett introduktions- och mentorskapsprogram som introducerar dig i företaget och verksamheten
Kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda, bl.a. genom individuell utvecklingsplan samt internutbildningar 2 gånger/månad
Möjlighet till flexibla arbetstider och planera din arbetsdag efter ditt arbetssätt
Månadsvisa avstämningar med närmsta chef där du både får och ger feedback och har möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsmiljö (eller bara prata om annat i livet - sånt gör vi gärna också!)
Friskvårdstimme 1 gång per vecka
Friskvårdsbidrag samt tillgång till fri träning på alla tre av Medfits anläggningar
Kontakta oss idag eller kom förbi så berättar vi gärna mer om detaljer!
Instagram: medfithaninge
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
