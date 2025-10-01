Är du fysioterapeut - redo för äventyr i vårt hemteam?
2025-10-01
Är du fysioterapeut - redo för äventyr i vårt hemteam?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill jobba i vårt härliga hemteam i Huddinge! Här slipper du sitta instängd på mottagningen - istället kommer du ut på dagarna, träffar patienter i deras egna miljö och får använda både bil, cykel och dina egna ben för att ta dig runt.
Körkort är ett krav, men du har även möjlighet att göra hembesök gåendes eller cyklande - perfekt för dig som gillar variation och att röra på dig på jobbet.
Hos oss hittar du ett härligt gäng kollegor som är engagerade, prestigelösa och alltid redo för teamwork och skratt. Vi tror på korta beslutsvägar, flexibilitet och att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll.
Om arbetsplatsen
Praktikertjänst Rehab Huddinge ligger mitt i Huddinge centrum, precis intill pendeltågsstationen och busstorget - bara cirka 15 minuter från Stockholm C.
Vi är en del av ett större nätverk med åtta enheter i södra Stockholm och verkar i nära samverkan med bland annat Vårdcentral, som också finns i samma vårdhus. Denna samlokalisering ger oss unika möjligheter till tvärprofessionellt samarbete och snabb kommunikation. Vi bedriver primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm.
På mottagningen i Huddinge arbetar cirka 30 personer, varav hälften är fysioterapeuter. Förutom erfarna fysioterapeuter arbetar arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor samt receptionister hos oss. Här möter du engagerade och prestigelösa kollegor i en positiv och professionell arbetsmiljö där vi tillsammans skapar trygg och kvalitativ vård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut
Gillar att vara rörlig i jobbet
Vill arbeta nära kollegor i ett tvärprofessionellt team
Är engagerad, nyfiken och gillar att göra skillnad för patienterna
Innehar B-körkort
Meriterade med erfarenhet och/eller intresse av arbete inom primärvården och hemrehabilitering
Hos oss får du:
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Stor möjlighet att påverka dina arbetstider
- Fantastiska kollegor och en superfin sammanhållning
- Mentorsprogram för våra mer oerfarna fysioterapeuter
- Generöst flextidsavtal
- Friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
- Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
- Individuell lönesättning
- Kollektivavtal via Vårdföretagarna
- Korta beslutsvägar och en chef nära i vardagen
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning och 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som en arbetsplats för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
