Är du expert på flyttstädning? Vi vill jobba med dig!
2025-09-29
Vi söker erfarna och engagerade flyttstädare - bli en del av vårt team!
Är du noggrann, erfaren och stolt över ditt arbete? Vi letar efter flyttstädare som vill vara med och skapa den där känslan av nystart för våra kunder - ett hem som lämnas skinande rent och redo för nästa kapitel.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av flyttstädning och vet vad som krävs för ett professionellt resultat
Är självgående, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete
Har ett öga för detaljer och en känsla för kundens upplevelse
Är positiv, flexibel och trivs med att arbeta i ett team
Vi erbjuder:
En trygg och trevlig arbetsmiljö med kollegor som stöttar varandra
Kunder som uppskattar ditt arbete och din noggrannhet
Konkurrenskraftiga villkor och ett arbete där din insats verkligen gör skillnad
Hos oss är du inte bara en städare - du är en viktig del av kundens flyttresa. Varje skinande yta är ett steg mot en smidig överlämning och en nöjd kund.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan med kort presentation och erfarenhet till luiza@jordgubbsprinsen.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: luiza@jordgubbsprinsen.se
Detta är ett deltidsjobb.
JP Movers AB (org.nr 556666-2747), https://jordgubbsprinsen.se
129 30 HÄGERSTEN
Teamleader Flyttstädning
Luiza Jordgubbsprinsen luiza@jordgubbsprinsen.se
